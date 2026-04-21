El X congreso internacional AsAECA visitó Caá Catí

Una noche de cine con proyecciones de cortometrajes universitarios y de realizadores regionales tuvo lugar en la biblioteca Popular Juan Manuel Rivera. Organizado por el “Km0. Polo Cultural de los Esteros”, el encuentro contó con la destacada presencia del Investigador argentino especializado en cine documental: el Dr. Javier Campo, y el acompañamiento de la Municipalidad de Caá Catí.

El evento tuvo lugar en la previa del X Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA) que se realizará del 22 al 25 de abril y tendrá lugar en la Facultad de Humanidades (HUM) y la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC), de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicadas en la ciudad de Resistencia, Chaco.

La velada contó con las proyecciones de algunas de las obras seleccionadas para la 3ra edición de Pantalla AsAECA: “Muestra Federal de Audiovisual Universitario”, ellas fueron: “Las que sostienen” de Agustina Lazarte (Fadycc - UNNE); “Estamos ganando” de Uriel Guiñez y Leandro Carabajal (Fadycc - UNNE); “Abandonados” de Joel Valentín González y Sol Cardozo (Fadycc – UNNE); “Mate Cosido” de Maximiliano Vigay González y “4 de Reinas” de Andrea Itatí Romero Ballesteros (Humanidades - UNNE).

Además, se proyectaron cortometrajes de realizadores regionales: “Cambá” de Marina Coronel; “Experimento Margana” de Naty Vega y “Algodón” de Romina Vlachoff. Asimismo, fueron de la partida obras audiovisuales realizadas en Caá Catí: “Tres Colillas” de Tania Rojas; “El Mensajero y el tape yara” Juan Maciel y Vicente Báez; “Tenondegua” de Heraldo Vallejos y “El Valiente de los Humedales” - David Salmón y Turistologxs (Técnicxs Superiores en Turismo – ISFD Caá Catí).

Mientras, Dr. Javier Campo remarcó “la importancia de la descentralización y federalización del cine”; el cineasta Sebastián “chapu” Toba, presidente del “km0. Polo Cultural de los Esteros”, habló de “Una oportunidad para mostrar que hacemos cine autentico, genuino, propio desde la región en general, y desde Caá Catí en particular. Eso es lo que fomentamos desde el proyecto “km0”.

Sobre el congreso AsAECA:

“Volver a imaginar(nos). Cines y tecnologías imago-sonoras

para la resistencia”. Bajo este lema, el Congreso propone reflexionar sobre el lugar del cine y las tecnologías audiovisuales en un escenario atravesado por transformaciones sociales, políticas y culturales.

Será la primera vez que el Congreso AsAECA se realice en la región del nordeste argentino, continuando el desarrollo de la perspectiva federal de la asociación. La realización del X Congreso de AsAECA busca incentivar la participación de estudiantes, docentes e investigadores interesados en los estudios de cine y audiovisual en el NEA.

La organización local está a cargo del Instituto de Investigaciones en Comunicación Social (IIComS) de la Facultad de Humanidades, el Grupo de Investigación en Lenguajes Artísticos Contemporáneos (GILAC) de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, y las Secretarías de Extensión, Investigación y Posgrado de ambas facultades, en forma conjunta a cátedras, referentes y espacios culturales asociados al ámbito audiovisual regional.