Del litoral al Cabildo: Gicela Méndez Ribeiro lleva el chamamé al corazón de la historia argentina

La Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, presenta la segunda jornada 2026 del ciclo “Chamameceada”, que se realizará el domingo 26 de abril, de 15 a 18 h, en el patio colonial del Cabildo de Buenos Aires (Bolívar 65), con entrada libre y gratuita. La actividad no se suspende por lluvia.

El encuentro contará con la participación de Honorio Serpa Grupo, Gicela Méndez Ribeiro y el ballet Angirú, Compañía de Danzas del Litoral, junto a otros artistas que también formarán parte de la jornada. La musicalización y locución estarán a cargo de Demián González.

Este ciclo tiene como objetivo reconocer la vigencia del chamamé, expresión declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2020, y revalorizarlo en sus distintas expresiones.

En este marco, la cantante, compositora y actriz correntina Gicela Méndez Ribeiro presentará un repertorio íntegramente en castellano. Si bien su obra se caracteriza por una identidad fronteriza y bilingüe, la artista eligió que en este contexto el chamamé se exprese desde su raíz más argentina, en un espacio de fuerte significado histórico para el país.

“Para mí no es dejar de lado una parte de mi identidad, sino poner en primer plano otra: la de una artista del litoral que lleva su cultura al corazón simbólico de la nación”, expresa.

Nacida en Paso de los Libres, Corrientes, Gicela Méndez Ribeiro es referente del nordeste argentino. Su trabajo artístico tiende puentes entre culturas, integrando influencias de Brasil y proyectando el chamamé hacia el mundo. Se ha presentado en escenarios de Argentina, Brasil, Francia, Estados Unidos y Japón.

El ciclo “La Chamameceada. Aquí se baila el Chamamé, Así se baila el Chamamé.” propone un espacio de encuentro con la música, la danza y la identidad del litoral argentino en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Ficha técnica

Evento: Chamameceada

Fecha: Domingo 26 de abril de 2026

Horario: 15 a 18 h

Lugar: Cabildo de Buenos Aires (Bolívar 65, CABA)

Entrada: Libre y gratuita

No se suspende por lluvia

Contacto de prensa

Gicela Méndez Ribeiro

Tel: 3784 686988

