Caá Catí dirá presente en el V Congreso Internacional de las Artes

El congreso reunirá a especialistas, artistas, investigadores y estudiantes, con el objetivo de poner en valor el potencial del arte, la cultura y el turismo como motores de desarrollo

regional. Las actividades se desarrollarán bajo dos modalidades: ponencias académicas y exhibición de obras. También habrá conferencias, paneles y conversatorios tanto en el Espacio Sinergia de la Unne (dentro del predio de la Bienal) como en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC – UNNE) durante los días 22, 23 y 24 de julio.

Durante el evento, tendrá lugar la mesa N° 13 Turismo, sociedad y cultura: prácticas, experiencias y sentidos, cuyas coordinadoras serán Romina Picech y Ángeles Davetta. En la misma se presentará el trabajo titulado “km0. Polo Cultural de los Esteros”. Naturaleza, cultura y arte desde Caá Catí, de los autores: el Lic Sebastián Toba y el Téc. Sup. en Turismo Yamil Monzón Geneyro.

“Km0: Polo Cultural de los Esteros” es un proyecto ubicado en la localidad de Caá Catí que combina naturaleza, cultura y arte. Está impulsado por una asociación civil que está integrada por un equipo de profesionales relacionados con la gestión cultural y ambiental, el arte, la educación, la ciencia, el turismo sostenible, etc.

“Km0” busca ser un punto de partida y referencia para la creación, desarrollo, realización y exhibición de contenidos artísticos y de bienes culturales desde una perspectiva ambiental. Al

igual que a las artes en general y el cine en particular, se considera también a la educación, la ciencia y al turismo sostenible como herramientas de transformación social y desarrollo

comunitario.

“Km0” parte de una idea simple pero profunda de que los territorios no son solo paisajes que se visitan, sino espacios vivos, cargados de historias, prácticas y sentidos. “Buscamos compartir la experiencia del “Km0” marcados por el desafío de implementar, consolidar y sostener una propuesta turística, cultural, artística, ambiental que represente para el visitante no solo una experiencia recreativa, sino también educativa y fundamentalmente creativa” remarcaron los autores del trabajo que a su vez son parte de la asociación civil del mismo nombre.