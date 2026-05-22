El Ballet Ferrazzano llega a Corrientes: fecha y entradas para el show en el Teatro Vera

El prestigioso Ballet Ferrazzano llegará a la ciudad de Corrientes para ofrecer una función en el Teatro Oficial Juan de Vera. La destacada compañía independiente pondrá en escena su obra "Entre Clásico y Contemporáneo". El espectáculo familiar se desarrollará el próximo domingo 31 de mayo a partir de las 20.

La propuesta artística reúne tres obras coreográficas que transitan por diferentes lenguajes, estéticas y composiciones musicales. El público podrá disfrutar de un variado itinerario que abarca desde la danza clásica hasta el género del musical. Además, la presentación sumará la fuerza identitaria de las danzas folklóricas y proyecciones del realizador audiovisual Néstor Braslavky.

Tres obras singulares

La apertura de la velada estará marcada por la obra titulada "Me verás volver", con coreografía de Flor Ferrazzano. Esta pieza artística rinde homenaje al músico Gustavo Cerati. Posteriormente, la compañía folklórica Naessens Ferrazzano irrumpirá en el escenario con una propuesta que fusiona las raíces tradicionales y el lenguaje contemporáneo.

El cierre del espectáculo estará a cargo de la obra musical denominada "Nunca dejes de ser quien sos". Esta puesta en escena cuenta con la coreografía de María Ferrazzano y se basa libremente en la historia de Aladdín.

Entradas

Los organizadores informaron que las entradas ya se pueden adquirir en la plataforma weepas.ar de manera virtual. También se encuentran disponibles en la boletería del teatro, ubicada en San Juan 637, en los horarios habituales de atención.