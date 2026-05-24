Con gran asistencia en el Macc, ArteCo 2026 vive un cierre histórico en Corrientes

La 8ª edición de ArteCo, la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes organizada por el Instituto de Cultura, transita el cierre de una temporada consagratoria marcada por una masiva asistencia de público.

Teniendo como epicentro el remodelado edificio del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (Macc), las últimas jornadas incluyeron la entrega de los premios oficiales de adquisición, rondas de diálogo directo entre expositores y visitantes, y un fuerte respaldo de curadores regionales que posicionan al evento en lo más alto de la agenda del Nordeste argentino.

Distinciones oficiales en el Macc y voces de los protagonistas

La jornada del sábado estuvo marcada por la alta emotividad durante la ceremonia oficial de entrega de los Premios ArteCo 2026. En ese contexto, el prestigioso reconocimiento “Adquisición Instituto de Cultura” recayó en manos de la artista Paux González gracias a su destacado proyecto Neovaqueano, un innovador ciclo de performances de vanguardia.

Tras recibir el galardón, González ensalzó las virtudes de la flamante sede: "El Macc es un espacio increíble, muy contemporáneo, pensado para todas las necesidades y para todos los mensajes que queremos transmitir los artistas jóvenes". Asimismo, definió su participación en esta edición como un proceso "enriquecedor y transformador", celebrando la oportunidad de formar parte activa de un museo institucional en pleno nacimiento.

La feria también sirvió como plataforma de intercambio federal mediante la participación de delegaciones de provincias vecinas. El artista chaqueño Cristian Cochia, miembro de la Galería Corteza (junto a Marcelo Mercado y Néstor Braslavsky), ponderó la infraestructura correntina al señalar que la disposición espacial del Macc "permite entender cómo trabajan los artistas para que el lugar sea agradable de visitar", destacando que su propuesta actual apunta a piezas que expanden la percepción tradicional del espectador hacia el terreno de lo sonoro.

Autogestión y puesta en valor arquitectónica

El crecimiento de la muestra e infraestructura fue respaldado por los especialistas técnicos del sector visual. Carolina Urresti, curadora del espacio Guaraní Porá, valoró el impulso estratégico que el Estado le brinda a las producciones independientes: "Tenemos mucho de autogestión y este tipo de eventos permite que el público conozca la trayectoria de los artistas".

Del mismo modo, Urresti se mostró impactada por la reconversión edilicia efectuada en la Capital: “La obra de remodelación que hicieron es impresionante y ojalá que, una vez finalizada la Feria, el museo siga cobrando vida, atraiga mucho público y se sostenga una programación anual”, manifestó.

El interés masivo se reflejó en las extensas filas de ciudadanos que esperaban pacientemente sobre la acera peatonal para ingresar a las salas de exposición.

Programación de cierre para este domingo

ArteCo 2026 concluirá de manera formal sus actividades durante la jornada de este domingo 24 de mayo, desplegando una atractiva grilla de ponencias especiales en las instalaciones del Auditorio del MACC: