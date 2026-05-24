Con una gala especial en el Teatro Vera, Corrientes celebrará la víspera del 25 de Mayo

En vísperas de una nueva conmemoración de la Revolución de Mayo, el Teatro Oficial Juan de Vera realizará este domingo desde las 22 horas una gala patriótica especial denominada “Vigilia por la Patria”, con el objetivo de celebrar la historia, la identidad y la cultura argentina a través de diferentes expresiones artísticas.

La propuesta busca acompañar la tradicional espera del 25 de Mayo con una noche de encuentro y celebración, en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Corrientes.

La velada contará con la participación de la Orquesta y Coro Herminio Giménez, junto a Lorena Larrea Catterino y el invitado especial Diego Gutiérrez. Además, estarán presentes los Embajadores Culturales Nacionales del Chamamé, quienes interpretarán obras representativas del repertorio nacional y regional.

También formará parte del espectáculo el ballet Numen, bajo la dirección de Federico Gemignani, aportando danza y puesta escénica a una jornada pensada para reforzar el sentimiento patrio.

Desde la organización destacaron que el evento buscará ofrecer una experiencia cargada de emoción, identidad y tradición, reafirmando el compromiso con la difusión de la cultura argentina.

Cómo conseguir entradas para la Vigilia por la Patria

Las entradas para asistir a la gala pueden adquirirse de manera online a través de: Weepas - Vigilia por la Patria

También se encuentran disponibles en la boletería del Teatro Juan de Vera, de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas.