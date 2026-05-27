La Unne abre la inscripción para un taller de clown con bonificación total para alumnos

El Centro Cultural Universitario (CCU) de la Unne abrirá sus puertas a partir del próximo lunes 1 de junio para el dictado del curso taller “Lenguaje payaso para el escenario y la vida”.

La capacitación, que se extenderá durante un mes bajo la modalidad de clases presenciales, estará a cargo de la reconocida dramaturga y actriz Marianela Iglesia, considerada una de las máximas referentes regionales del género clown.

El espacio formativo propone indagar en la singularidad creativa del actor como creador, contando con acceso 100% bonificado para los alumnos regulares de la alta casa de estudios.

El clown como herramienta de reflexión colectiva y herramientas teatrales

La grilla formativa del CCU sumará una atractiva propuesta que cruza el arte dramático tradicional con los oficios populares.

El taller de lenguaje payaso se presenta como una oportunidad de exploración personal y técnica, rescatando al clown como un arte popular milenario que dialoga de forma directa con las inquietudes existenciales de las sociedades.

El programa académico está diseñado para que las ejercitaciones específicas doten a los asistentes de herramientas prácticas de improvisación.

El enfoque pedagógico apunta a indagar sobre el modo propio de ser payaso y a revalorizar al actor en su rol de sujeto creador absoluto. Los participantes debatirán y experimentarán sobre ejes conceptuales clave: qué se quiere comunicar arriba de las tablas, bajo qué metodologías estéticas y de qué manera se puede capitalizar el placer escénico para transformarlo en un canal de humor, comunicación compartida y resiliencia comunitaria.

Cronograma de clases, costos y gratuidad estudiantil

La coordinación del CCU definió un esquema de cursado ágil y concentrado para facilitar la asistencia de profesionales, estudiantes y aficionados al rubro teatral.

Los detalles organizativos de la capacitación comprenden:

Fecha de inicio: primer encuentro formal se concretará este lunes 1 de junio .

Días y horarios: las clases se dictarán todos los días lunes, en la franja horaria de 14 a 16 .

Duración total: el trayecto pedagógico tendrá una extensión fijada en un mes de cursado continuo .

Arancel general: ka inversión para el público externo y la comunidad general posee un costo total de $30.000 .

Beneficio universitario: en el marco de las políticas de bienestar estudiantil de la Unne , los alumnos regulares podrán acceder al curso de manera totalmente gratuita, previa acreditación de su condición académica.

Exploración de la singularidad con dirección especializada

La dirección del taller estará bajo la tutela de Marianela Iglesia, una figura de amplia trayectoria que garantiza un estándar de excelencia en la transmisión de técnicas corporales y expresivas.

El curso persigue como meta final constituirse en un entorno de contención y libertad donde cada participante explore su singularidad y aprenda a tomar decisiones conscientes en la escena, fortaleciendo el puente invisible entre lo personal, el plano colectivo y la representación teatral pura.

Desde la organización informaron que los cupos son limitados. Aquellos interesados en formalizar el proceso de inscripción, chequear los requisitos documentales o realizar consultas administrativas ingresando al sitio institucional del CCU.