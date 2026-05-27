Ciclo “Latidos de Chamamé”: Trébol de Ases” y Gustavo Miqueri se presentan en el Vera

El Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, pondrá en marcha este viernes el ciclo “Latidos de Chamamé” en las instalaciones del Teatro Oficial Juan de Vera.

La velada estará encabezada por el grupo “Trébol de Ases” junto a Gustavo Miqueri, abriendo un espacio de alta calidad artística diseñado para reunir a músicos consagrados con las nuevas generaciones, consolidar la difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y afianzar la identidad correntina.

Una política cultural para mantener vivo nuestro patrimonio todo el año

El ciclo denominado “Latidos de Chamamé” se erige como una propuesta cultural estratégica impulsada de manera directa por el Gobierno de Corrientes, mediante el trabajo de gestión del Instituto de Cultura. El propósito central de las autoridades radica en promover, difundir y poner en valor la música chamamecera a lo largo de todo el calendario anual, rompiendo con la estacionalidad de los grandes festivales de verano.

Con esta iniciativa, se consolida una política cultural sostenida en el tiempo que busca garantizar la presencia permanente del chamamé en la agenda pública de la Capital, propiciando un punto de encuentro natural entre músicos, cuerpos de bailarines y la comunidad en general.

Una noche con el estilo de "Trébol de Ases"

Se promete una noche cargada de nostalgia, romanticismo y el más puro estilo tradicional del Taragüí con un espectáculo a cargo del grupo “Trébol de Ases”, contando con la voz y el liderazgo de Gustavo Miqueri.

Los detalles de la velada inaugural son los siguientes:

Fecha y hora: la cita formal está programada para este viernes 29 de mayo a partir de las 21 .

Destinatarios: los organizadores confirmaron que se trata de un espectáculo apto para todo público, ideal para disfrutar en familia.

La presencia de Miqueri en el escenario mayor asegura un repertorio repleto de clásicos e inolvidables composiciones heredadas de la rica historia familiar, marcando el pulso de lo que será una constante de jerarquía musical en las sucesivas fechas del programa provincial.

Puntos de venta y canales de información

La comercialización de las ubicaciones para presenciar el concierto debut de este viernes ya se encuentra habilitada para el público general.

Las vías disponibles para adquirir las entradas contemplan dos modalidades: