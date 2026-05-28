ArteCo: exitoso balance para los Artesanos del Iberá en la feria de arte contemporáneo

La finalización de la 8° edición de la Feria ArteCo dejó un saldo sumamente optimista para los hacedores de la cultura popular de la provincia. El espacio colectivo de Artesanos del Iberá, coordinado bajo la curaduría de la especialista Hada Irastorza , logró sortear con éxito el desafío de insertar las producciones manufactureras y de raíz nativa dentro de los exigentes circuitos y galerías de las artes visuales contemporáneas.

Para esta importante vidriera pública, la delegación estuvo integrada por creadores provenientes de múltiples puntos geográficos e históricos directamente vinculados al macroterritorio de los esteros: Caá Catí, Colonia Carlos Pellegrini, Concepción del Yaguareté Corá, Loreto, Mburucuyá, San Miguel y el paraje Yvyra Pyta.

La diversidad de procedencias enriqueció la muestra a través de la confluencia de técnicas familiares transmitidas de generación en generación.

Los pastizales del Iberá como eje conceptual e inspiración

La propuesta estética y material de este año no fue casual; estuvo atravesada de manera uniforme por un eje conceptual específico: los pastizales del Iberá.

Este ecosistema es considerado un pilar fundamental para las comunidades linderas, no solo por albergar a especies de fauna emblemáticas de la provincia —como el Yetapá de Collar, ave insignia de la marca Iberá— sino por operar históricamente como la principal fuente de provisión de materias primas, memoria colectiva e inspiración estética para los trabajadores del sector.

A partir de esta premisa, la nómina de artesanos invitados estuvo compuesta por:

Daniel González

Juan Ariel Martín

Alejandro Moreira

Josefina Cantero

Luisa Insaurralde

Petrona Romero

David Romero

Irma Romero

Victoriana Núñez

Pedro Toledo

Este grupo de diez maestros del oficio desarrolló piezas exclusivas que entablaron un diálogo directo con el paisaje correntino mediante la selección minuciosa de materiales orgánicos, la aplicación de técnicas de trenzado o moldeado tradicionales y la adopción de formas orgánicas inspiradas en el entorno natural del Iberá.

Elogios de coleccionistas, éxito comercial y resguardo cultural

La recepción de la propuesta por parte del público masivo y los especialistas del sector fue catalogada como un rotundo éxito.

Las piezas exhibidas no solo despertaron la admiración de los visitantes cotidianos de la feria, sino que captaron la atención directa y recibieron elogios formales por parte de exigentes coleccionistas de arte y galeristas nacionales e internacionales.

Esta notable valoración se tradujo en una importante dinámica comercial, registrando un volumen significativo de ventas directas y la concreción de numerosos encargos particulares a futuro, factores que impactan de manera positiva y directa en el sustento económico de las familias artesanas del interior.

La histórica participación comunitaria contó con el acompañamiento institucional permanente del Instituto de Cultura de Corrientes. Asimismo, sumó el soporte estratégico de la empresa Puerto Valle Hotel de Esteros.

Esta alianza entre el sector público, el privado y las comunidades de base civil demuestra la viabilidad de un modelo de gestión que fomenta la visibilización de los saberes tradicionales en nuevos espacios de circulación cultural de alta visibilidad, asegurando al mismo tiempo la salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial de la región de los esteros.