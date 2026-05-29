Corrientes: la Colectividad Argentino-Brasileña celebra las Festas Juninas en el Camba Cuá

La Colectividad Argentino-Brasileña de la ciudad de Corrientes realizará el próximo 13 de junio la primera celebración abierta de las tradicionales Festas Juninas. El encuentro será de acceso gratuito y tendrá lugar entre las 16 y las 21 en el Anfiteatro del parque Cambá Cuá.

Las Festas Juninas son una de las expresiones culturales más populares de Brasil. Su origen se vincula a antiguas celebraciones europeas, posteriormente adaptadas a la tradición con influencias indígenas y africanas.

Con el tiempo, estas festividades se consolidaron como un símbolo de la cultura popular del país vecino. La propuesta busca recrear ese espíritu festivo y fortalecer los vínculos culturales entre ambas comunidades.

Propuesta cultural y actividades

Desde la organización señalaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro e intercambio cultural. La colectividad está integrada por residentes brasileños, descendientes de inmigrantes y argentinos vinculados a la cultura del país vecino.

La jornada contará con bailes típicos, música en vivo, juegos tradicionales y propuestas gastronómicas. También se prevén conversatorios en portugués y actividades recreativas para todas las edades.