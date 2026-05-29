La ciudad de Corrientes celebró desde el 21 y hasta el 24 de mayo su octava edición de ArteCo, la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, que tuvo en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC) su sede principal.

La programación incorporó distintos espacios de la ciudad, con múltiples actividades, una muestra expandida que incluyó la muestra "Memorias Entrelazadas", que es una “muestra colectiva que reúne infancias atravesadas por la última dictadura militar” y que se expone en el Espacio de la Memoria ex RI9 (Av. 3 de Abril 71), un sitio histórico central para recordar a las víctimas del terrorismo de estado.

Arteco ya se despidió hasta el próximo año, sin embargo, la muestra Memorias Entrelazadas, todavía puede visitarse al estar enmarcada dentro de las actividades que desarrolla el Espacio de Memoria con motivo de los 50 años del golpe militar.

La muestra fue organizada por sobrevivientes de la represión dictatorial, hijos, nietos y familiares de personas detenidas, torturadas, desaparecidas, asesinadas, exiliadas durante la última dictadura cívico-militar. A través de fotografías, audios, objetos personales, recuerdos e imaginación se construyó una muestra artística, la propuesta invita a reflexionar sobre la memoria colectiva y sostener la presencia de las víctimas.

El proyecto reconstruye las historias de las personas que fueron militantes a mediados de los 70, detenidas, asesinadas, desaparecidas o exiliadas durante la última dictadura cívico militar, y las consecuencias sobre sus familias, especialmente hijos, niños en aquella época. A partir de la investigación y la recopilación de testimonios, fotos, cartas y otros objetos personales, recupera las identidades individuales y colectivas de las víctimas.

Memorias Entrelazadas recupera parte vital de las historias, las vivencias, los afectos, los sufrimientos. Esta reconstrucción se anuda al objetivo de comprender sus experiencias como sujetos activos y como actores partícipes de un contexto histórico. Saca para afuera lo que muchos guardaban muy adentro y que al compartirlo cobra una dimensión colectiva y solidaria. Como dicen los autores del proyecto “el arte nos ayudó a ponerle cuerpo a eso que a veces no tiene palabras”.

El resultado de este trabajo conjunto se plasmó hasta el momento en 17 piezas artísticas visuales, alguna con audio, todas muy interesantes y que hacen brotar emociones inesperadas. He visto visitantes que por primera vez se acercaban a ese pasado horroroso y llegaron a las lágrimas.

Las víctimas tienen aún muchos interrogantes, la muestra les ayuda a descubrir en conjunto y también como ellos dicen “Una invitación a que otros se acerquen, miren sientan, pregunten”

“Porque la memoria, cuando se hace con otros, duele menos, nos hace más fuertes, transforma.”

