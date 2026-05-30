Presentarán en Mercedes un cortometraje sobre la figura del Gaucho Gil

El cortometraje Soy el Gaucho tendrá su estreno el próximo 5 de junio en la ciudad de Mercedes, en el marco del Encuentro Literario del Paiubre, un evento que reúne a escritores, investigadores y referentes culturales de la región.

La presentación se realizará a las 20 en la Sociedad Rural de Mercedes y marcará la primera exhibición pública de esta producción audiovisual dedicada a la figura de Antonio Mamerto Gil Núñez, uno de los personajes más emblemáticos de la cultura popular correntina.

La obra fue dirigida por Pablo Almirón y su hijo Camilo Almirón, a partir de una idea original del escritor José Gabriel Ceballos, quien además estuvo a cargo del guion. El proyecto cuenta también con el aporte musical del reconocido chamamecero Antonio Tarragó Ros.

Tras la proyección, se llevará adelante un debate abierto sobre la figura del Gaucho Gil y su vigencia en la identidad cultural de Corrientes y la región. Participarán como presentadores los directores del film, el propio Ceballos, el poeta Rodrigo Galarza y la investigadora Cleopatra Barrios.

El Encuentro Literario del Paiubre se desarrollará los días 5 y 6 de junio en Mercedes y ofrecerá distintas actividades vinculadas a la literatura, la historia y el patrimonio cultural del territorio correntino.