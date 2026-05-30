Fragmentos de un mundo que se reconstruye

Especial Fernanda Toccalino

La octava edición de ArteCo se desarrolló en el recientemente inaugurado Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes. La escena artística se vio atravesada por la llegada de artistas y referentes de distintos puntos del país. Hubo mucha participación, miradas inquietas, encuentros, charlas y ventas. El MACC se vistió de gala y fue una fiesta, al mismo tiempo habilitó preguntas sobre la función del museo.

¿Es posible resguardar el presente como archivo de memoria?

En las últimas décadas en Corrientes, las políticas culturales públicas y privadas, la creación de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, con su impulso a la investigación, y las ferias de arte contemporáneo como ArteCo vinculando escenas, configuraron un campo denso de significación que desborda las condiciones espaciales, discursivas y curatoriales del Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Juan Vidal”. En este contexto, se vuelve necesario ensayar nuevas formas de lo museal.

Así, el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, impulsado por el artista visual y coleccionista correntino Luis Niveiro, reúne un importante conjunto de obras donadas por reconocidos artistas que se suman piezas incorporadas mediante programas provinciales y nacionales de adquisición. Desde su origen, se instalan interrogantes en torno a la conformación de un acervo contemporáneo en construcción: ¿Qué implica resguardar un presente situado? ¿De qué manera se configura una colección de arte contemporáneo?

Toda colección es un recorte, atravesado por decisiones institucionales, políticas y afectivas. Lejos de preservar intacto un tiempo, produce las condiciones para que ese tiempo, fragmentario e inestable, pueda ser leído, discutido y reconfigurado en el futuro.

Marcelo Dansey, curador de la feria ArteCo, me pidió que seleccionara un grupo de obras del patrimonio del MACC para que dialogara con las obras en tránsito. La curaduría fue compleja y, lejos de ofrecer una narrativa unificada, puso en evidencia tensiones, rupturas y desplazamientos propios de la contemporaneidad. Las obras operan como vestigios que ponen en crisis las certezas de los relatos pasados, proponiendo en cambio una experiencia abierta, discontinua.

El museo se configura entonces como un espacio de encuentro donde estos fragmentos no buscan recomponerse en una totalidad, sino insistir en su dispersión, dando cuenta de un presente atravesado por la incertidumbre, la memoria y la constante reconfiguración de sentidos.

Las obras exhibidas abren múltiples líneas de lectura: en sus materialidades, en sus temas, en sus modos de hacer. Prácticas que muchas veces se construyen con otros, que registran lo sensible, a veces de manera silenciosa, y que dan cuenta de una escena situada en un territorio.

El colapso y la fe; las historias y los recuerdos de infancia; el territorio y los cuidados; lo heroico y su desgaste. Entre crisis y recomposición emergen refugios, encuentros y asociaciones: formas precarias pero persistentes de habitar el presente.

Entre las obras exhibidas que forman parte del acervo del MACC convivieron, en pie de igualdad, producciones de artistas locales y nacionales: Carolina Antoniadis, Horacio Silvestri, German Wendel, Mildred Burton, Mario Grinberg, Lucas Vera, Mili Montejo Echeverría, Josefina Madariaga, Yiyu Finke, Juan Paulino González, Eme Canteros, Sandro Pereira, Jorge, Tirner, Mati Obregón, Leo Almada, Jorge Miño, Alicia Peralta, Raúl Flores, Marcelo Torreta, Cristina Piffer, Cesar Bernardi, Raúl Díaz, Eduardo Iglesias Brickles, Andres Paredes, Omar Panosetti, Pablo Ziccarello, Leo Chiachio y Daniel Giannone, Santiago García Sáenz, Marina De Caro y Julia Rossetti, además de las obras realizadas en sitio específico como las de Diego Figueroa y Gustavo Mendoza con pertinencia en el relato curatorial.

El museo se abrió al mercado en diálogo con ArteCo, removió sedimentos y señaló nuevas tensiones en torno a la institución, circulación, legitimación y construcción de valor de las obras. Lo que vendrá es, también, parte de este proceso.