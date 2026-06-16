El ciclo "Latidos de Chamamé" reunirá a dos grandes referentes en el Teatro Vera

El próximo viernes 26 de junio, el histórico Teatro Juan de Vera se convertirá en el epicentro de una nueva gala del ciclo "Latidos de Chamamé", la propuesta institucional orientada a respaldar y jerarquizar a los músicos de gran prestigio de la región.

En esta memorable función, el icónico cantor chaqueño Emiliano Cardozo celebrará sus 80 años de vida junto a Los Cardocitos, mientras que el compositor libreño Manuel Cruz festejará sus 30 años de folclore junto a su Cuarteto Estampa Correntina. Las entradas ya se encuentran a la venta tanto en boleterías como de forma digital.

Los 80 años de Emiliano Cardozo y el auténtico canto nativo

Nacido en la localidad chaqueña de Quitilipi, el reconocido cantor y guitarrista Emiliano Cardozo desembarcará en el coliseo correntino para festejar sus 80 años de vida con una trayectoria artística intachable que incluye más de 200 obras musicales registradas de su autoría.

Para esta noche de gala, el maestro compartirá el escenario mayor junto a sus hijos, la agrupación Los Cardocitos, con el firme propósito de transmitir su auténtico mensaje nativo, evocar las profundas raíces de la vecina provincia y conectar con el exigente público chamamecero de Corrientes.

Tres décadas de folclore y distinción nacional para Manuel Cruz

El bloque complementario de la velada marcará el regreso de un distinguido instrumentista de la costa del río Uruguay, cuyo aporte al patrimonio regional fue laureado en los más altos estratos legislativos del país.

Por su parte, el músico y compositor oriundo de Paso de los Libres, Manuel Cruz, retornará a las tablas del Teatro Vera para conmemorar de forma oficial sus tres décadas de carrera ininterrumpida dentro del folclore.

Cruz, quien recientemente fue galardonado con la Distinción Honorífica del Senado de la Nación por su invaluable aporte a la cultura, se presentará junto a su aclamado conjunto, el Cuarteto Estampa Correntina. Consolidada como una de las propuestas más estables, tradicionales y exclusivas del género en la actualidad, la agrupación promete desplegar un espectáculo caracterizado por la fuerza, la justeza instrumental y una elocuente sinceridad artística.

Puntos de venta físicos y plataformas digitales para las entradas

La organización del evento dispuso de modalidades combinadas para asegurar que los espectadores puedan reservar sus ubicaciones con suficiente antelación.

Los tickets para asistir a la función del viernes 26 de junio ya se pueden tramitar de manera virtual a través de la plataforma web especializada weepas.ar.

Asimismo, para aquellos usuarios que prefieran la modalidad presencial, las localidades se pueden adquirir de forma directa en las boleterías del propio Teatro Vera, ubicadas sobre la calle San Juan 637.

Los horarios de atención al público en el edificio cultural quedaron establecidos de lunes a sábados, en la doble franja matutina y vespertina de 9 a 13 y de 17 a 21, respectivamente.