Ángela Torres llega a Corrientes

El pop argentino tiene una nueva referente indiscutida y Corrientes se prepara para recibirla en su mejor momento. Ángela Torres desembarcará por primera vez la provincia el próximo domingo 11 de octubre para dar un show imperdible en Concepto Yapiré, producido por Harlem y De La Estrella Producciones.

El anuncio llega en medio de un ascenso vertiginoso para la artista. Apenas un año atrás, Ángela iniciaba este camino con su primer show propio en el mítico Teatro Margarita Xirgu de Buenos Aires, una sala íntima de 300 personas donde estrenó No Me Olvides. Hoy, ese mismo disco de autoría propia —cargado de pop, electrónica, baladas experimentales y guiños a la comedia musical— la convirtió en una de las voces más singulares y convocantes de la escena actual, al punto de haber anunciado ya dos shows en el Estadio Movistar Arena para diciembre.

Luego de foguear su mapa sonoro con colaboraciones que cruzaron géneros y generaciones —junto a artistas de la talla de Yami Safdie, Emanero, Karina y su tío Diego Torres—, Ángela llega al NEA con una propuesta 100% personal, honesta y de altísimo nivel visual y musical.

La cita en Corrientes es una oportunidad única para ver de cerca y en un ambiente ideal el show de una artista que está haciendo historia.

Información sobre entradas

Los tickets para el show ya se encuentran disponibles de forma online. Para beneficio de los fanáticos, el evento cuenta con una importante facilidad de pago para que nadie se quede afuera: