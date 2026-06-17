Ciclo de cine de la Unne: días, horarios y cartelera para ver gratis en el CCU

El Centro Cultural Universitario (CCU) de la Unne reanudará este viernes 19 de junio las funciones de su ciclo de cine debate en la Capital correntina.

En esta oportunidad, las pantallas del Salón de Parquet recibirán a la multipremiada obra maestra del director Wong Kar-Wai, "Con ánimo de amar". El encuentro, planteado bajo una modalidad interactiva que fomenta el análisis crítico del séptimo arte, comenzará puntualmente a las 19 en la sede de calle Córdoba 788, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

Un clásico de Wong Kar-Wai para desmenuzar las peripecias del amor

La función de este fin de semana propone sumergirse en una atmósfera melancólica, caracterizada por una estética visual deslumbrante y una banda sonora inolvidable.

Ambientada en el Hong Kong de 1962, "Con ánimo de amar" (In the Mood for Love) narra la historia de Chow, el redactor jefe de un diario local, y Li-zhen, una joven secretaria.

Ambos coinciden al mudarse al mismo edificio de departamentos y, ante las constantes ausencias de sus respectivos cónyuges por viajes de negocios y compromisos laborales, comienzan a compartir el tiempo libre y entablan una profunda amistad. El destino de los protagonistas dará un vuelco absoluto cuando descubran un secreto inesperado e íntimo sobre la vida de sus parejas, forjando un vínculo de miradas compartidas y secretos guardados que cautivó a generaciones de espectadores.

Formación metodológica y análisis crítico del séptimo arte

La proyección no funciona como un evento aislado, sino que forma parte de un trayecto educativo consolidado por la alta casa de estudios.

Desde hace dos temporadas, este ciclo se encuentra acoplado como soporte metodológico y práctico del curso de extensión universitaria titulado “La vuelta al mundo en 80 planos. Historia del cine mundial, sus peripecias y avatares hasta nuestros días”.

El Salón de Parquet, ubicado en el segundo piso del CCU (Córdoba 788), se transforma cada viernes en un espacio de debate donde se promueve de forma activa la observación detallada, el análisis argumentado y la reflexión crítica entre los asistentes, entendiendo al cine como una manifestación artística y social capaz de dialogar de forma directa con su tiempo histórico.

Cartelera confirmada para las próximas semanas en el CCU

La coordinación del curso ya delineó la hoja de ruta cinematográfica para lo que resta del mes de junio y los primeros días de julio.

La agenda cultural de la Unne mantendrá su estructura de encuentros semanales fijos a las 19 para el deleite de los aficionados al cine clásico y contemporáneo.

Tras la función de la obra de Wong Kar-Wai, el cronograma continuará el próximo viernes 26 de junio con la proyección de "La ola" (Die Welle), el crudo largometraje alemán dirigido por Denis Gansel en 2008 que examina los riesgos del autoritarismo.

En tanto, el cierre de este bloque de proyecciones tendrá lugar el viernes 3 de julio con la presentación de "La cocina" (2023), una vertiginosa coproducción entre México y Estados Unidos bajo la dirección de Alonso Ruizpalacio.