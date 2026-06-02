La Feria Provincial del Libro ya tiene fecha: será en julio y en el predio de La Unidad

La 16° edición de la Feria Provincial del Libro de Corrientes se desarrollará del 7 al 18 de julio en el predio de La Unidad, ubicado sobre avenida 3 de Abril 57, consolidándose una vez más como el principal espacio de promoción de la lectura, la producción editorial y el encuentro entre escritores, lectores y gestores culturales de toda la provincia.

El evento es organizado por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, y contará con 12 jornadas de actividades culturales, presentaciones de libros, charlas, talleres y propuestas para públicos de todas las edades.

Además, en articulación con el Ministerio de Educación, se prevé una programación especial destinada a establecimientos educativos, con actividades especialmente diseñadas para estudiantes de distintos niveles.

Convocatoria para presentar libros publicados en 2025 y 2026

En el marco de la organización de la feria, el Instituto de Cultura abrió la inscripción para que autoras y autores correntinos puedan presentar sus novedades editoriales durante el evento.

La convocatoria está dirigida a quienes hayan publicado obras durante los años 2025 y 2026 y deseen formar parte de la programación oficial de la feria.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 26 de junio a través del formulario habilitado por la organización.

Espacios para editoriales, librerías y emprendimientos del sector

También se encuentra abierta la convocatoria destinada a editoriales, librerías y emprendimientos vinculados al libro que quieran contar con un stand para exhibir y comercializar sus publicaciones durante la Feria Provincial del Libro.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 19 de junio, permitiendo a los participantes formar parte de uno de los eventos culturales más importantes del calendario correntino.

Prioridad para el sector editorial correntino

Desde el Instituto de Cultura destacaron que en esta edición se otorgará una especial prioridad a las editoriales y librerías de Corrientes, en reconocimiento al trabajo sostenido que realizan durante todo el año para fortalecer la industria editorial local, fomentar la lectura y acompañar a escritores y escritoras de la provincia.

Espacio para autores autoeditados

La organización también habilitó un espacio destinado a autores autoeditados, quienes podrán comercializar sus obras a través del stand institucional del Instituto de Cultura.

Para ello, deberán acercar hasta cinco ejemplares de sus publicaciones al Área de Bibliotecas del organismo, ubicada en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal, sobre calle San Juan 634.

La recepción de ejemplares estará habilitada hasta el 26 de junio, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.

Con una programación que reunirá literatura, cultura, educación y producción editorial, la Feria Provincial del Libro 2026 volverá a posicionarse como uno de los eventos culturales más convocantes de Corrientes, generando un espacio de encuentro y visibilidad para autores, editoriales y lectores de toda la región.