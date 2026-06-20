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Segunda edición

Corrientes será sede de la Bienal Internacional de Arquitectura

El encuentro se realizará del 24 al 26 de septiembre. 

Por El Litoral

Sabado, 20 de junio de 2026 a las 09:08

La ciudad de Corrientes será sede de la Segunda Bienal Internacional de Arquitectura, Ciudad y Territorio en el NEA "Territorios del Agua", un evento que se desarrollará los días 24, 25 y 26 de septiembre con el apoyo del Gobierno provincial, a través del Instituto de Cultura.

La presentación oficial se realizó este viernes en el salón de conferencias del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), donde autoridades y organizadores brindaron detalles de una propuesta que buscará posicionar a la provincia como un espacio de reflexión e intercambio sobre los desafíos urbanos y territoriales de la región.

La Bienal tendrá como escenarios principales al MACC, el Teatro Oficial Juan de Vera y el Auditorio Julián Zini, y contará con la participación de especialistas, académicos y profesionales de Argentina, Brasil, Paraguay, Estados Unidos y España.

Entre las actividades previstas se destaca una muestra integrada por 70 obras de estudios de arquitectura, proyectos experimentales, colegios profesionales, universidades e instituciones artísticas.

Durante la presentación, la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, destacó que la temática elegida invita a reflexionar sobre uno de los elementos más representativos de la identidad provincial.

"El agua define nuestro territorio y nuestra cultura. La arquitectura, el urbanismo y la cultura tienen un papel fundamental en la construcción de ciudades más sostenibles, inclusivas y humanas", expresó.

Además, valoró la participación de espacios culturales emblemáticos de la provincia y sostuvo que el evento generará nuevas oportunidades de intercambio, conocimiento y desarrollo para Corrientes.

Por su parte, el arquitecto y magíster Leandro Rosso señaló que la segunda edición llega con una propuesta ampliada y una mayor proyección internacional.

Explicó que Corrientes fue elegida como sede por su ubicación estratégica y por la estrecha relación de su territorio con la temática hídrica. Asimismo, destacó que la programación incluirá workshops, talleres, exposiciones y la presentación de cuatro libros vinculados a la Bienal.

En la misma línea, el arquitecto Carlos Gómez Sierra remarcó que el objetivo es superar la primera edición incorporando nuevas muestras, mesas de debate y actividades abiertas a la comunidad.

"La idea es llegar tanto a los profesionales como a la sociedad en general para abrir el debate y la discusión sobre el territorio del agua", afirmó.

 

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