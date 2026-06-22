Lanzan el 9° Concurso de Microcuentos en 100 Palabras con importantes premios

La Asociación Civil La Fábrica Cultural y la Asociación Civil Biblioteca Popular Olga Cristina Fernández anunciaron la apertura de las inscripciones para el 9° Concurso de Microcuentos en 100 Palabras.

La edición 2026, titulada “Cien palabras para María Elena”, rinde tributo a la icónica escritora y compositora María Elena Walsh. El certamen, de alcance federal, cuenta con el respaldo de la SADE Filial Chaco y el Banco Credicoop, promoviendo la escritura creativa con premios en efectivo de hasta 100.000 pesos para el texto ganador.

Universo creativo, valores belgranianos y el desafío del microrrelato

La propuesta invita a explorar la síntesis narrativa inspirándose en los ejes temáticos que cruzaron la obra de una de las mayores figuras de la cultura nacional.

El concurso desafía a los participantes a sumergirse en las técnicas del microrrelato, un género literario complejo que exige condensar grandes historias en estructuras breves.

En esta oportunidad, los textos deberán reflejar, de manera completamente libre y original, aquellos valores humanos e identitarios indispensables en el legado de Walsh: la fantasía, los escenarios de la infancia, el respeto por la naturaleza, la igualdad de oportunidades, el pensamiento crítico y la capacidad lúdica de imaginar mundos alternativos posibles.

Requisitos de participación, uso de seudónimos y plazos de recepción

La convocatoria mantiene un criterio amplio y democrático de postulación para incentivar la participación comunitaria de nóveles autores.

La convocatoria se encuentra abierta a escritoras, escritores, estudiantes y lectores aficionados de todo el territorio argentino sin distinción de edad.

Cada concursante podrá enviar un máximo de hasta dos microcuentos de su autoría, los cuales deben cumplir con la condición estricta de ser inéditos. Las obras no podrán exceder las 100 palabras de extensión (excluyendo el título del cómputo) y deberán ser firmadas obligatoriamente bajo un seudónimo. La fecha límite improrrogable para la recepción de los materiales digitales vencerá el próximo 31 de agosto de 2026 a las 23:59.

Estructura de incentivos económicos y canales oficiales de consulta

Las entidades organizadoras consolidaron un fondo de fomento para galardonar las mejores producciones de la novena edición.

El tribunal evaluador, compuesto por destacados referentes de las letras regionales, seleccionará un podio de ganadores que accederá a los siguientes incentivos: un Primer Premio de $100.000, un Segundo Premio de $70.000 y un Tercer Premio de $50.000.

Asimismo, el cuadro de honor estipula la entrega de dos menciones especiales y reconocimientos de mérito técnico para los trabajos que resulten preseleccionados entre el cuarto y el décimo lugar. Para solicitar las bases formales, realizar consultas operativas o efectuar los envíos, las instituciones habilitaron la casilla de correo electrónico oficial: concursomicrocuentos100@gmail.com.