Una correntina llevará su obra a una de las ferias de arte más importantes de Argentina

La artista visual Alicia Cañete, nacida en la localidad de Esquina, representará al talento correntino en MAPA 2026, una de las ferias de arte contemporáneo más relevantes de Argentina. La participación se concretará tras una convocatoria realizada por la reconocida curadora Diana Saiegh, quien la invitó a integrar la propuesta expositiva Naturaleza Confrontada.

La muestra se desarrollará entre el 25 y el 28 de junio y reunirá a artistas que reflexionan sobre los vínculos entre el ser humano y la naturaleza a través de diferentes lenguajes visuales.

Qué es MAPA y por qué es importante

MAPA se consolidó en los últimos años como uno de los principales espacios de encuentro para artistas, curadores, galeristas, coleccionistas e instituciones culturales del país y del exterior.

Participar en esta feria implica ingresar a uno de los circuitos más importantes del arte contemporáneo argentino, donde se visibilizan propuestas con proyección nacional e internacional.

En este contexto, la convocatoria realizada por Diana Saiegh representa un importante reconocimiento a la trayectoria de Cañete, quien desarrolla una producción artística centrada en el paisaje, la identidad y las transformaciones culturales del Litoral.

Una artista con raíces correntinas

Aunque actualmente reside en Buenos Aires, Alicia Cañete mantiene un fuerte vínculo con Corrientes y especialmente con Esquina, ciudad donde nació y donde se encuentran gran parte de las referencias que atraviesan su obra.

Su proyecto más reconocido, "Tierra de Encuentro", surge precisamente de una investigación visual sobre la identidad del Litoral argentino, sus paisajes y las formas en que las personas construyen sentido a partir de ellos.

En 2025, ese trabajo recibió el reconocimiento del Instituto de Cultura de Corrientes, que destacó su aporte cultural a través de distintas producciones artísticas, entre ellas "INTACTO", un libro de artista que integra imagen, escritura y sonido.

Fotografía híbrida y nuevas formas de narrar

La obra de Cañete se caracteriza por el desarrollo de un lenguaje propio basado en la fotografía híbrida, una técnica que combina imágenes fotográficas originales con intervenciones digitales realizadas mediante dibujo y pintura con lápiz óptico.

El resultado son piezas que se sitúan entre la fotografía y la ilustración, explorando nuevas formas de representación visual.

Según explicó la artista, su recorrido estuvo marcado por años de estudio, investigación y experimentación. Inició su formación en Bellas Artes en Rosario y la continuó en el Instituto Josefina Contte de Corrientes, para luego profundizar de manera autodidacta en el campo de la fotografía contemporánea.

Naturaleza, identidad y percepción

En Naturaleza Confrontada, la propuesta que presentará en MAPA, Alicia Cañete compartirá espacio con la artista santafesina Claudia Monti. La exposición propone un diálogo entre dos miradas diferentes sobre la naturaleza y los modos en que esta transforma la percepción humana.

La serie de obras de la artista correntina se estructura alrededor de conceptos como la presencia, la contemplación, la fragilidad y la extrañeza, invitando al espectador a reflexionar sobre la relación que establece con el entorno natural.

De esta manera, la participación de Alicia Cañete en MAPA 2026 no solo representa un nuevo paso en su trayectoria profesional, sino también una oportunidad para que el arte contemporáneo con raíces correntinas tenga visibilidad en uno de los escenarios culturales más importantes del país.