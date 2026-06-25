Feria del Libro de Corrientes: abren convocatoria para proyectar cortometrajes regionales

En el marco de la próxima edición de la 16° Feria Provincial del Libro, el ciclo "Cine Naé" abrió la convocatoria para la presentación de proyectos audiovisuales del nordeste argentino.

La propuesta busca dar visibilidad y espacio de difusión a cortometrajes y videoclips desarrollados por directores, estudiantes y productores independientes de las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. Los interesados tendrán tiempo hasta el 6 de julio para enviar sus materiales vía correo electrónico.

Una pantalla regional consolidada en la Feria Provincial del Libro

Este ciclo se ha transformado en un clásico de la Feria Provincial del Libro, siendo este su quinto año consecutivo de presencia activa dentro del evento literario más importante de la provincia de Corrientes.

La convocatoria está orientada a captar cortometrajes y piezas de videoclips musicales que hayan sido generados por realizadores, documentalistas y creativos oriundos de las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa.

El objetivo es otorgar una plataforma de visibilidad a los talentos emergentes y profesionales del NEA ante el variado público que asiste a las jornadas de la feria.

Los orígenes de Cine Naé y el fomento al talento independiente y académico

Sus orígenes se remontan a 2022, surgiendo como una propuesta directa de los miembros del Clúster Audiovisual Corrientes con el apoyo del Instituto de Cultura de la Provincia.

La meta central de este espacio colectivo es fomentar e incentivar la labor de los hacedores locales, ofreciendo un escenario técnico adecuado para que sus producciones rompan las barreras sectoriales y alcancen audiencias más amplias.

Plazos de recepción de obras y vías de inscripción vigentes

De acuerdo a los organizadores, los cineastas, productores y realizadores independientes interesados en exhibir sus producciones deberán respetar los cronogramas estipulados.

La fecha límite e improrrogable para la recepción de los materiales audiovisuales quedó fijada para el próximo lunes 6 de julio.

Para formalizar la postulación, los postulantes deben remitir sus trabajos en los formatos digitales correspondientes a la dirección oficial de correo electrónico de la organización: cinenaecorrientes@gmail.com. A través de esa misma vía de contacto y en las plataformas digitales de las instituciones auspiciantes se podrán evacuar consultas técnicas sobre los requisitos de duración y compresión de las piezas nominadas