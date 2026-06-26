La música electrónica llega por primera vez al Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes

El Instituto de Cultura de Corrientes presentó de forma oficial la realización de la primera edición de Deals Music Sessions #1, un ciclo de encuentros interdisciplinarios que propone un diálogo directo entre las vertientes de la música electrónica, las artes visuales contemporáneas y la fisonomía del paisaje urbano, que se desarrollará en el quinto piso del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC)

El evento inaugural del programa se desplegará este sábado 27 de junio, a partir de las 17:00. La iniciativa contempla un diagrama inicial de tres sesiones consecutivas estructuradas bajo un formato de experiencia estética íntima, donde la selección acústica y el diseño arquitectónico del edificio se unifican para modificar la percepción habitual de los entornos públicos de la capital.

Tendencia global: el sonido electrónico como activo de los museos

La incorporación de las expresiones vinculadas a las artes electrónicas y las prácticas sonoras experimentales dentro de los catálogos oficiales responde a un fenómeno global de modernización museística. A nivel internacional, las pinacotecas y los centros de arte de vanguardia expandieron sus grillas incorporando performances y lenguajes tecnológicos, asumiendo que los museos operan hoy como laboratorios de cruce generacional y no como meros depósitos de piezas estáticas.

Históricamente ligada a la innovación tecnológica, el diseño industrial y la creación de nuevas tipologías de interacción social, la música de matriz electrónica ganó legitimidad dentro de los circuitos del arte académico.

Las autoridades del MACC señalaron que la elección de la sede no es un factor azaroso, sino que responde a la singularidad morfológica del edificio y a su localización estratégica frente al río, características que lo convierten en el nodo ideal para explorar formatos alternativos de vinculación entre la producción artística local y la comunidad regional.

Diversificación de públicos y grilla de artistas locales

Desde la dirección del Museo de Arte Contemporáneo ratificaron que el proyecto se alinea con el compromiso de ampliar y diversificar las audiencias del circuito estatal, derribando las barreras de acceso para captar el interés de las nuevas generaciones de creadores y consumidores culturales en un entorno institucional que resguarda estándares de calidad internacional.

La grilla artística diseñada para esta primera sesión dominical articulará la participación de productores y selectores musicales de escala local y nacional, quienes ejecutarán sets y secuencias de audio especialmente programadas para interactuar con las variaciones de la luz natural durante el atardecer en la terraza del MACC, consolidando una narrativa donde el entorno edilicio se transforma en un componente más de la obra expuesta.

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