Feria Provincial del Libro 2026: cuándo será, quiénes estarán y todas las novedades

El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, confirmó que la 16ª edición de la Feria Provincial del Libro se llevará a cabo del 7 al 18 de julio en el flamante Edificio Tecnológico de La Unidad, ubicado sobre avenida 3 de Abril 57, en la ciudad de Corrientes.

Bajo el lema "Historias para alentar", el evento literario más importante de la provincia buscará unir la literatura con la pasión que despierta el Mundial de fútbol, invitando a los correntinos a valorar las historias que representan la identidad provincial.

Más de 110 propuestas y una amplia programación

La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, destacó el interés que despertó esta nueva edición de la feria.

"A partir de la convocatoria abierta recibimos más de 110 propuestas para integrar la programación de la Feria Provincial del Libro. Esto demuestra el enorme interés que genera formar parte del evento literario más importante de la provincia y reafirma nuestro compromiso de promover la lectura y difundir la obra de los escritores correntinos", expresó.

Además, señaló que el lema elegido busca aprovechar el clima mundialista. "Queremos aprovechar el clima que genera el Mundial para que, además de alentar a la Selección, los correntinos también alienten nuestras propias historias y a quienes las crean", agregó.

Durante las doce jornadas, el público podrá disfrutar de presentaciones de libros, conferencias, paneles, talleres, espectáculos artísticos, funciones de cine y teatro, actividades infantiles y propuestas musicales, entre otras iniciativas pensadas para toda la familia.

Escritores invitados y homenajes

La programación incluirá homenajes a reconocidas figuras de la literatura correntina como Martha Quiles, Cacho González Vedoya y Gerardo Pisarello.

También participarán destacados autores locales como José Gabriel Ceballos, Rodrigo Galarza y Enrique Eduardo "Kito" Galiana.

Entre los invitados nacionales e internacionales se destacan la escritora y periodista mexicana Ángeles Mastretta, quien participará mediante una videoconferencia para dialogar sobre su novela "Mal de amores"; Silvia Hopenhayn, que brindará una charla sobre la obra de Jorge Luis Borges al cumplirse 40 años de su fallecimiento; Federico Andahazi, que presentará su libro "El prisionero del yerbatal", y la reconocida escritora Selva Almada, quien compartirá un encuentro con el correntino José Gabriel Ceballos.

Un nuevo espacio para la Feria del Libro

Una de las principales novedades de esta edición será su sede. Por primera vez, la Feria Provincial del Libro se desarrollará en el Edificio Tecnológico de La Unidad, una moderna infraestructura impulsada por el Gobierno provincial que abrirá sus puertas al público durante el evento.

Además, el predio se extenderá hacia una de las calles laterales de La Unidad, donde se instalará un escenario al aire libre, espacios para emprendedores, artesanos y un sector gastronómico, conformando un gran paseo cultural para vecinos y turistas.