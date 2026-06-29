"Despertares": el drama que rompe tabúes adolescentes se presenta en Corrientes

El Teatro Oficial Juan de Vera será el escenario de “Despertares, una Tragedia Adolescente”, una versión adaptada del drama musical de Frank Wedekind. La función será el jueves 2 de julio a las 20:30. Con una puesta basada en la destreza física del elenco y dirección de Loly González Fiorini junto a Nico Méndez Ayala, la obra está catalogada como apta para mayores de 13 años.

Una cruda Ópera-Rock sobre los conflictos de la juventud

Basada e inspirada de forma directa en el clásico Despertar de Primavera (Spring Awakening), la pieza teatral fue convertida en un crudo y potente musical de estilo Ópera-Rock. La trama se sumerge en las vivencias de un grupo de jóvenes insertos en un entorno social restrictivo, donde los adultos imponen una moral rígida y castrante.

La obra avanza sin rodeos exponiendo temáticas complejas y urgentes de la agenda social actual, tales como la búsqueda de la identidad, el descubrimiento de la propia sexualidad, el abuso, la culpa, el suicidio y la marcada incomprensión adolescente ante la falta de comunicación intergeneracional.

La propuesta destaca de manera inmediata por su gran intensidad emocional, complementada con canciones reflexivas y coreografías enérgicas.

Enfoque minimalista, destreza física y actuaciones explosivas

La puesta en escena es una versión adaptada y dirigida en conjunto por Nico M. Ayala y Loly G. Fiorini. Esta dirección compartida resulta un factor fundamental para plasmar sobre el escenario la carga conceptual de las canciones, aportándole al mismo tiempo una perspectiva marcadamente íntima y empática a la narrativa general.

Desde el punto de vista técnico y estético, la producción resalta por un enfoque imponente y clásico que prescinde de grandes estructuras escenográficas, eligiendo potenciar la destreza física y el despliegue del cuerpo de artistas.

El elenco cuenta con actuaciones explosivas y talentosas, sustentadas principalmente en la labor interpretativa de su trío de jóvenes protagonistas y en las coreografías diseñadas por la propia Loly González Fiorini, las cuales actúan como un canal de expresión para el mensaje de rebeldía y liberación de la trama.

Canales de información y venta anticipada de entradas

La cita cultural es el jueves 2 de julio a partir de las 20:30 en las instalaciones del Teatro Vera, ubicado en la Capital correntina.

Al tratarse de un espectáculo calificado como Apto para Mayores de 13 años, la propuesta se abre a un amplio público compuesto por adolescentes, padres y educadores de la zona.

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera anticipada. Los interesados pueden realizar la compra comunicándose de forma directa al 379 4157086.

De la misma manera, para mantenerse al tanto de las novedades y ampliar la información del evento, se encuentran habilitados los perfiles de la red social Instagram correspondientes al teatro y las entidades oficiales: @teatrooficialjuandevera, @culturacorrientes, @lolyfiorini y la cuenta institucional de @lourdesanchezok