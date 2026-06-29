Corrientes: un espectáculo de ballet para toda la familia llega al Teatro Vera

El Teatro Oficial Juan de Vera será el escenario del estreno de “El Reino Encantado de los Elementos”, la nueva producción del Ballet Paraná by Pirelli. El espectáculo de danza, bajo la dirección general de Tamara Pirelli, se presentará el próximo miércoles 1 de julio a las 21.

La velada artística invita a los espectadores a sumergirse en un universo fantástico donde la tierra, el agua, el fuego y el aire cobran vida propia a través de los movimientos de la danza clásica y contemporánea.

Con Tamara Pirelli a cargo, la obra se destaca por un despliegue técnico que incluye vestuarios de gran impacto visual y una banda sonora envolvente diseñada para generar una atmósfera mágica.

El show contará con un amplio cuerpo de bailarines de distintas edades, lo que aporta dinamismo y variedad coreográfica. Desde la organización remarcaron que se trata de una experiencia pensada para emocionar, sorprender y despertar la imaginación de espectadores de todas las edades, presentándose como una alternativa cultural ideal de carácter familiar (ATP) para la semana correntina.

Venta de entradas y canales de información oficial

Para aquellos interesados en asistir a la gala del próximo miércoles 1 de julio a las 21, la producción informó que las entradas ya se encuentran disponibles de manera anticipada para la venta.

Los canales de adquisición habilitados incluyen la atención telefónica directa a través de la línea 11 6848 4066.

Asimismo, para más detalles sobre el mapa de ubicaciones, precios y novedades de la función, el público puede realizar consultas en las plataformas digitales y perfiles oficiales de Instagram del teatro y las instituciones intervinientes: @teatrooficialjuandevera, @culturacorrientes, @balletparanabypirelli y el espacio de la reconocida bailarina correntina @lourdesanchezok, quien acompaña la difusión del evento en la provincia.