El Teatro Vera y Actecor sellaron una alianza para potenciar las producciones locales

El Teatro Oficial Juan de Vera y la Asociación Civil de Trabajadores Escénicos de Corrientes (ACTECOR) formalizaron un convenio de trabajo para integrar producciones independientes de teatro y danza a la programación de la temporada actual.

La firma de este acuerdo marca un hito en la gestión cultural de la provincia. El objetivo central de la alianza es propiciar la incorporación activa, democrática y sostenida de los colectivos teatrales y de danza independientes de Corrientes dentro de la grilla de espectáculos oficiales.

Los proyectos que subirán a las tablas del escenario mayor corresponden a elencos que oportunamente presentaron sus propuestas estéticas en la convocatoria abierta lanzada por el Teatro Vera.

De este modo, se consolida un proceso transparente de selección y participación para los hacedores culturales de la región, generando nuevas fuentes de trabajo profesional y diversificando de forma notable los lenguajes artísticos que se ofrecen habitualmente al público masivo.

Ciclo didáctico para escuelas: fechas y horarios confirmados

Uno de los ejes más significativos del convenio es el diseño y puesta en marcha del denominado “Ciclo de Funciones para Colegios”, una propuesta de extensión cultural orientada de forma directa a los distintos niveles de las instituciones educativas de la provincia.

Las obras seleccionadas para este apartado contemplarán una amplia variedad de temáticas de interés social, buscando que los contenidos escénicos sirvan como disparadores para promover el debate crítico, la reflexión colectiva y el posterior abordaje pedagógico por parte de los docentes en el ámbito áulico.

La organización ya definió el calendario oficial para las visitas de los establecimientos escolares, las cuales se desarrollarán en doble turno (por la mañana a las 9 y por la tarde a las 15):

Miércoles 10 de junio.

Miércoles 19 de agosto.

Miércoles 16 de septiembre.

Miércoles 14 de octubre.

Galas colectivas de danza para visibilizar el lenguaje corporal

Además de las propuestas de corte netamente teatral e infantil para escuelas, el acuerdo entre el Teatro Vera y Actecor reserva un espacio de vanguardia para las expresiones coreográficas de la provincia. Se programaron una serie de funciones colectivas de danza con el propósito expreso de visibilizar la enorme diversidad de estilos, técnicas y propuestas escénicas que conviven en el territorio correntino.

Estas veladas especiales pretenden consolidar canales de circulación estables para los cuerpos de baile independientes y fomentar el encuentro directo entre los artistas locales y los nuevos públicos.

Las galas de danza en el Teatro Vera se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

Viernes 19 de junio.

Domingo 16 de agosto.

Domingo 25 de octubre.

Con la implementación integral de este programa de acciones, ambas instituciones reafirman su compromiso de base con el desarrollo identitario local, impulsando políticas culturales públicas que no solo fortalezcan la producción de los trabajadores escénicos correntinos, sino que también garanticen y amplíen el derecho de acceso de toda la comunidad a las artes escénicas de máxima calidad.