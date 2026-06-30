Del chamamé al guaraní: los grandes protagonistas de la Feria del Libro de Corrientes

El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, completó el diseño de la grilla de actividades para la 16ª Feria Provincial del Libro, que este año se mudará al predio del Edificio Tecnológico de La Unidad, ubicado en la intersección de la Avenida 3 de Abril y la costanera capitalina.

A lo largo de doce jornadas consecutivas que coincidirán con el receso escolar invernal, el evento buscará consolidarse como un polo de atracción turística y un canal de visibilización para la producción intelectual de la región.

"La Feria Provincial del Libro será, sin dudas, una de las principales propuestas culturales de las vacaciones de invierno para los correntinos y para quienes nos visiten", remarcó la flamante presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, quien además ponderó la fuerte impronta federal de la grilla a partir de la llegada de escritores provenientes de más de veinte localidades del interior provincial.

El chamamé y los tributos a la lírica del Litoral

La apertura oficial del ciclo estará signada por un fuerte componente emotivo. La jornada inaugural rendirá un tributo directo a dos nombres fundamentales de la poesía correntina: Martha Quiles y Cacho González Vedoya.

El acto central consistirá en la puesta en escena del espectáculo multidisciplinar "Cartas", una recreación artística de la histórica correspondencia lírica que ambos autores mantuvieron durante años a través de las páginas del diario El Litoral. Durante la ceremonia se entregarán reconocimientos oficiales a Marta Vidoni —en representación de Quiles— y al propio poeta itateño.

Las expresiones asociadas al universo del chamamé y la memoria oral tendrán ventanas específicas de exposición a lo largo de la primera semana:

El jueves 9 de julio, el reconocido acordeonista y compositor Antonio Tarragó Ros encabezará una charla magistral sobre las matrices de la cultura regional, en un diálogo abierto con la doctora María Gabriela Basualdo.

El sábado 11 de julio, el cantante y decidor Julio Cáceres presentará su más reciente obra literaria, "Transparencias del alma. Versos del caminante" .

El domingo 12 de julio, el historiador Enrique Eduardo Galiana lanzará el décimo tomo de su clásica saga de recopilación identitaria "Aparecidos, tesoros y leyendas de Corrientes".

La narrativa contemporánea tendrá su punto más alto el viernes 17 de julio con el cruce de fronteras provinciales que protagonizarán el autor mercedeño José Gabriel Ceballos y la escritora entrerriana Selva Almada en el panel "Narrativa del Litoral".

En ese mismo marco, Ceballos recibirá el Diploma de Honor del Senado de la Nación y, al día siguiente, presentará su nueva novela, "La obstinada sombra del Furia Vargas", acompañado por el escritor Juan Basterra.

El jueves 16 de julio se presentará la "Obra Reunida" del célebre narrador saladeño, coeditada por la editorial universitaria Eudene. La publicación constituye un acto de estricta justicia cultural al cumplirse 40 años del fallecimiento de uno de los intelectuales más agudos del Nordeste argentino.

El guaraní como territorio y patrimonio lingüístico

La preservación del idioma nativo y el análisis de su vitalidad en las comunidades del Litoral conformarán el segundo gran núcleo de debate de la feria, con la participación de delegaciones oficiales internacionales.

El martes 13 de julio desembarcarán en Corrientes el ministro secretario de Políticas Lingüísticas del Paraguay, Javier Viveros, junto al investigador Arnaldo Casco Villalba, para coordinar una mesa técnica sobre la pervivencia del guaraní en la vida cotidiana.

La agenda académica se completará el miércoles 14 con la ponencia de la especialista Karina Fabiana Hugo Domínguez González y tendrá un cierre de relevancia científica el viernes 17 de julio.

Ese día, la doctora Carolina Gandulfo —recientemente distinguida con el prestigioso Premio Konex 2026 por su trayectoria en humanidades— y la lingüista Virginia Unamuno dictarán la conferencia "Transmitir lenguas indígenas", enfocada en los complejos desafíos institucionales y pedagógicos para evitar la desaparición de las lenguas originarias en los ámbitos escolares y familiares del norte argentino.