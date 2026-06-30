Tajy estrena junto al Bocha Sheridan una nueva versión de "Flores del Alma"

El reconocido trío correntino Tajy presentará este miércoles a las 17 una de las colaboraciones más esperadas de su próximo trabajo discográfico. Se trata de una nueva versión del clásico "Flores del Alma", interpretada junto a Bocha Sheridan y Santiago Sheridan, que se estrenará a través del canal oficial de YouTube del grupo.

La obra formará parte de "Cantares de mi Tierra", el sexto disco de Tajy, cuyo lanzamiento completo será anunciado próximamente. El álbum propone una mirada renovada sobre el cancionero popular del Litoral mediante arreglos originales del trío y la participación de destacados artistas de la región y del país.

La expectativa por este lanzamiento es alta, ya que reúne el sonido característico de Tajy con una de las voces más representativas del chamamé. A la participación del Bocha Sheridan se suma la de su hijo, Santiago Sheridan, quien continúa el legado musical de su padre.

"Esta versión me encanta, y creo que puede llegar muy lejos…", expresó el Bocha Sheridan en la entrevista que acompaña al videoclip.

En ese mismo material audiovisual, el músico también comparte la historia de la composición de "Flores del Alma" y explica el profundo significado que tiene para él volver a interpretarla.

Por su parte, la violinista de Tajy, María Belén Arriola, destacó la emoción que significó concretar esta colaboración.

"Nosotros nos sentimos agradecidos y emocionados al poder compartir nuestra versión de esta obra con la voz del Bocha en primera persona, y el Santi. La verdad es que nos conmueve mucho…", afirmó.

Además de ofrecer nuevas versiones de grandes obras del repertorio regional, "Cantares de mi Tierra" incorpora un formato audiovisual en el que cada canción está acompañada por entrevistas y relatos que reconstruyen su origen y el vínculo de los artistas invitados con esas composiciones.

Gran parte de ese material ya puede verse en las redes sociales oficiales de Tajy y en su canal de YouTube, donde este miércoles se sumará el estreno de "Flores del Alma".

Trece años llevando el chamamé al mundo

Con trece años de trayectoria, Tajy se consolidó como uno de los grupos jóvenes más representativos del chamamé contemporáneo. El trío cuenta con una nominación a los Premios Gardel, cinco discos editados —el más reciente, "Raíz Chamamé" (2023)— y presentaciones en escenarios de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Europa.

A lo largo de su carrera compartió escenario y grabaciones con referentes como Teresa Parodi, Luis Landriscina, Peteco Carabajal y Raúl Barboza. También fue invitado por Divididos a participar de sus conciertos en Corrientes y su música formó parte de la conferencia mundial previa a la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Música, investigación y docencia

Además de su actividad artística, los integrantes de Tajy son licenciados y docentes de música, con una fuerte tarea vinculada a la investigación, la enseñanza y la difusión del chamamé.

En ese camino han desarrollado investigaciones, dictado talleres, charlas y conferencias en universidades de Argentina, Brasil y Paraguay. Desde 2024 también organizan el Festival Lapacho, un evento de creciente repercusión regional.

En 2025 realizaron su primera gira por Europa, reafirmando su objetivo de proyectar la música del Litoral más allá de las fronteras y acercar el chamamé a nuevos públicos alrededor del mundo.