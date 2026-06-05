Teresa Parodi despidió al Indio Solari: "Es triste cuando el pueblo llora"

La muerte de Carlos "Indio" Solari generó una onda de choque que trascendió las fronteras del rock para instalar un luto transversal en toda la cultura popular argentina. Minutos después de confirmarse el fallecimiento del mítico compositor en su residencia de Parque Leloir, las reacciones del arco artístico nacional comenzaron a multiplicarse.

Entre los homenajes más profundos y cargados de simbolismo político y poético, destacó el de la cantante y compositora correntina Teresa Parodi, quien sintetizó en pocas líneas el peso del legado del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Parodi, una de las voces más nítidas de la identidad musical del Litoral y exministra de Cultura, apeló a la sensibilidad popular para procesar el impacto de la pérdida. En un texto breve pero cargado de potencia lírica, la correntina unió el dolor colectivo con la trascendencia de la obra de Solari.

El sentido mensaje de Teresa Parodi: "Es triste cuando el pueblo llora, Indio. Pero es tan hermoso cuando el pueblo canta y es lo que seguirá haciendo con vos donde sea que estés. Gracias por la música, buen viaje", manifestó la artista, conectando de forma directa la devoción de las multitudes ricoteras con el cancionero eterno que hereda el país.

La investigación judicial en Parque Leloir

En paralelo al dolor expresado por referentes como Parodi, los carriles institucionales de la provincia de Buenos Aires avanzan de manera formal para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del cantante.

El cuerpo del Indio Solari fue hallado sin vida este viernes por la mañana en las inmediaciones de la pileta de su domicilio en el partido de Ituzaingó, en momentos en que su cuidadora ingresaba para iniciar la jornada diaria.

El fiscal Lucio Rivero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 descentralizada de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón, se hizo presente en la propiedad junto a peritos de la Policía Científica.

Con el fin de disipar cualquier tipo de especulación y establecer de manera científica las causales médicas del deceso, el Ministerio Público dispuso la realización de una autopsia médico-legal, un paso formal obligatorio que precede a las ceremonias de despedida de quien fuera el máximo referente del rock nacional.