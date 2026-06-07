El Cosquín Rock busca bandas de Corrientes y Resistencia para su edición 2027

El festival de rock más federal e importante de la Argentina activó los motores para su edición 2027 con una convocatoria que incluye de manera directa y focalizada a los talentos musicales de las provincias de Corrientes y del Chaco .

Se trata de la competencia nacional denominada “Sacamos las Bandas del Garage”, un canal de promoción diseñado para visibilizar las propuestas emergentes del interior del país .

Este desembarco cultural es el resultado directo del reciente lanzamiento de la emisora local Corrientes Rock Radio, la cual transmite en la frecuencia de los 103.1 del dial FM . La novel estación de radio se encuentra formalmente adherida a la Cadena Cosquín Rock Radio, constituyendo una alianza estratégica que enlaza al nuevo medio correntino con los contenidos globales del renombrado evento que se desarrolla anualmente en las sierras de Córdoba .

Requisitos de inscripción, plazos y canales de recepción

La recepción de las propuestas artísticas locales corre por cuenta única y exclusiva de las repetidoras oficiales adheridas a la cadena organizadora.

Para el conglomerado Corrientes-Resistencia, el filtro técnico estará centralizado en la nueva FM 103.1 .

Los músicos y las bandas interesadas en ganarse un lugar en el mítico escenario cordobés deberán cumplimentar los siguientes pasos informativos:

Plazo límite: el material y las propuestas se recibirán de manera impostergable hasta el próximo viernes 19 de junio .

Vía de envío: las bandas deben remitir sus carpetas artísticas , canciones o material audiovisual directamente a la casilla de correo electrónico oficial: [email protected]

Bases completas: el reglamento general, las bases y las condiciones regulatorias del concurso nacional se encuentran disponibles para su lectura en el sitio web.

Jurado local y seguimiento de novedades en plataformas

Desde la producción de la emisora correntina adelantaron que el proceso de selección contará con un fuerte respaldo institucional y técnico.

Confirmaron que el jurado local encargado de realizar la primera preselección de los proyectos inscriptos estará integrado por legitimadas y reconocidas personalidades de la escena musical y comunicacional de la provincia de Corrientes. Asimismo, el tribunal sumará la participación de un prestigioso crítico, investigador y curador de festivales de trayectoria a nivel nacional e internacional .

Por último, los organizadores anunciaron que el certamen mantendrá un canal de comunicación fluido con los aspirantes.

Todas las novedades institucionales, las bandas preseleccionadas y los avances del concurso se irán informando de manera paulatina a través de las redes sociales oficiales de la emisora, puntualmente en la cuenta de Instagram.