"Te cuento un cuento": llega a Corrientes un taller para convertirse en narrador oral

La narración oral tendrá un nuevo espacio de formación en Corrientes con el inicio del taller "Te cuento un cuento", una propuesta destinada a quienes deseen aprender técnicas para contar historias de manera artística y conectar con el público a través de la palabra. La propuesta comenzará este miércoles de 19 a 21 en el Museo de Bellas Artes Juan R. Vidal. Estará a cargo de la profesora María Silvia Pozo y busca brindar herramientas para desarrollar la narración oral artística.

¿Te gusta contar historias?

Contar un cuento sin leerlo, cautivar al público con la voz y dar vida a los personajes a través de la palabra son algunas de las habilidades que podrán desarrollar quienes participen del taller de narración oral. Así será el encuentro organizado por el gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura de la Provincia.

Durante el taller anual, los participantes aprenderán técnicas específicas para narrar cuentos sin el soporte del libro, desarrollando recursos expresivos que permitan transmitir historias con creatividad, armonía y sensibilidad. La propuesta apunta a fortalecer la literatura, la oralidad y la expresión artística en la región.

Según informaron desde la organización, las clases tendrán una frecuencia semanal de dos horas y estarán atravesadas por el juego, la alegría y el compromiso como pilares fundamentales del aprendizaje.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento institucional de la Asociación Amigos del Museo y el auspicio del Gobierno provincial, reafirmando el compromiso con el acceso a la cultura y la formación continua de la ciudadanía.

Las personas interesadas en participar o recibir más información pueden comunicarse al número 3795-056281. Además, se informó que un porcentaje del costo del taller será destinado a la Asociación Amigos del Museo, contribuyendo al sostenimiento de sus actividades culturales.