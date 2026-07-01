Concierto en el Teatro Vera: Sergio Casco define su show con la Orquesta Sinfónica

El tenor correntino Sergio Casco ajustó los componentes finales de su show aniversario “Dedicato a te” durante un riguroso ensayo junto a la Orquesta Sinfónica de la Provincia, dirigida por la maestra Andrea Fusco.

El concierto, que festeja sus tres décadas de carrera musical, se presentará este domingo 5 de julio a las 20:30 en el Teatro Oficial Juan de Vera y ya cuenta con la declaración de interés cultural por parte del Senado Provincial. La velada promete un recorrido por el canto lírico y géneros populares con músicos y artistas invitados.

Preparativos técnicos junto a la Orquesta Sinfónica Provincial

Sergio Casco compartió jornadas de alta exigencia técnica junto a los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Provincia. El objetivo fue amalgamar la potencia vocal del tenor con los arreglos e instrumentos del organismo dirigido por la maestra Andrea Fusco.

La propuesta, bautizada como “Dedicato a te”, fue concebida como un repaso histórico de las tres décadas de aprendizaje y escenarios del cantante desde su debut oficial en 1996.

El espectáculo dividirá la noche en tres bloques definidos: sus inicios académicos en el universo lírico, la posterior incorporación de un repertorio romántico y popular, y un cierre ligado a sus experiencias pedagógicas contemporáneas.

Un elenco masivo en escena y el respaldo institucional del Senado

La Orquesta Sinfónica actuará como el hilo conductor para revivir las obras que marcaron la evolución del artista regional, quien brilló en escenarios de Argentina, Italia y Austria, pero que eligió Corrientes para edificar su carrera y formar nuevos talentos. Debido a su peso para la identidad de la provincia, la celebración fue declarada formalmente de interés cultural por el Senado de Corrientes.

El despliegue sobre las tablas del Vera se complementará con una banda musical en vivo, cantantes invitados especiales, miembros del Coral Corrientes y alumnos de la propia cátedra docente que Casco lidera en el medio local.

Todo el diseño escénico e interpretativo se encuentra bajo la dirección artística de Nathalia Rodríguez, encargada de dotar de un sentido de homenaje y emotividad a cada pasaje del libreto.

Canales de venta, horarios de boletería y promociones del BanCo

Los interesados en asistir a la gala del domingo 5 de julio a las 20:30 pueden comprar sus ubicaciones a través de la plataforma digital weepas.ar/ o directamente en la boletería física del Teatro Vera, situada sobre la calle San Juan 637. Los horarios de atención presencial están fijados de lunes a sábados, en el doble turno de 9 a 13 y de 17 a 21.

Como beneficio especial para los usuarios locales, se encuentra activa la Promo BanCo a través del Banco de Corrientes, la cual ofrece una financiación de 3 cuotas sin interés y un 20% de descuento neto en el valor de las entradas.