CCU: cierra el taller "La vuelta al mundo en 80 planos" con una exhibición gratuita

El Centro Cultural Universitario de la Unne (CCU) finalizará las proyecciones correspondientes al primer cuatrimestre del año con la exhibición de "La cocina", el largometraje del director mexicano Alonso Ruizpalacios.

El encuentro cultural se desarrollará este viernes 3 de julio a las 19 en el Salón de Parquet de la institución, ubicada en calle Córdoba 788 de la Capital correntina. La propuesta, que cuenta con entrada libre y gratuita para todo público, se enmarca en las actividades formativas del curso de historia del cine mundial de la casa de estudios.

Cierre de cuatrimestre con el aclamado film de Alonso Ruizpalacios

La proyección de este viernes marca la conclusión de la primera etapa del programa de exhibiciones diseñado por el Centro Cultural Universitario para la comunidad correntina. En esta oportunidad, la obra seleccionada para cerrar la agenda es "La cocina", una producción cinematográfica de alto impacto estético y discursivo que lleva la firma del cineasta mexicano Alonso Ruizpalacios.

La cita para los amantes del séptimo arte tendrá lugar en las instalaciones del Salón de Parquet de la institución, emplazada en Córdoba 788.

Al tratarse de una actividad de carácter público, libre y gratuito, desde la organización del CCU invitan a los vecinos de la ciudad a acercarse puntualmente a partir de las 19 para garantizar su ubicación en la sala de proyecciones.

Caos multicultural en la hora punta del almuerzo neoyorquino

La propuesta argumental de la película de Ruizpalacios se adentra de forma cruda y vertiginosa en el corazón de la gastronomía urbana.

El relato sumerge al espectador en el microcosmos que convive diariamente dentro de la cocina de un concurrido restaurante de la ciudad de Nueva York, transformando el espacio en un escenario de tensiones sociales y personales.

A lo largo del metraje, se expone cómo se mezclan e interactúan culturas y nacionalidades de diversas partes del mundo durante el momento de mayor presión laboral: la denominada "hora punta" del almuerzo. El film logra capturar el ritmo frenético, las barreras idiomáticas, las alianzas y los conflictos que emergen entre los trabajadores del lugar en medio de las demandas de los comensales.

Análisis argumentado en el taller "La vuelta al mundo en 80 planos"

Esta función especial se integra de forma orgánica como el cierre temático del curso denominado "La vuelta al mundo en 80 planos. Historia del cine mundial, sus peripecias y avatares hasta nuestros días", una propuesta formativa y de extensión universitaria que se ejecuta de manera desdoblada a lo largo de los dos cuatrimestres del año lectivo.

El encuentro busca trascender los límites del mero entretenimiento o consumo pasivo de imágenes. Por el contrario, la dinámica del espacio está orientada a promover la observación activa, el análisis argumentado y el debate grupal posterior entre los asistentes, entendiendo de manera integral al séptimo arte como un "reflejo crítico" de su propio contexto histórico y de las problemáticas globales contemporáneas.