“Mandarinas al Sol” celebra 15 años

Del 21 al 24 de julio, el Teatro de la Ciudad (Pasaje Villanueva 1470) volverá a abrir sus puertas para celebrar la 15.ª edición del Festival de Teatro y Títeres Infantil "Mandarinas al Sol", un encuentro que, a lo largo de una década y media ininterrumpida, se consolidó como uno de los acontecimientos culturales más esperados de las vacaciones de invierno en la ciudad de Corrientes.



Así renueva su compromiso con las infancias a través de una programación especialmente diseñada para incentivar la imaginación, el juego y el encuentro familiar. Durante cuatro jornadas, artistas de Corrientes, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos compartirán espectáculos de teatro, clown, títeres, música y magia, acercando producciones independientes de reconocida trayectoria y que se presentarán por primera vez en la ciudad.

Como ya es tradición, cada jornada comenzará a las 17h, con actividades artísticas en el sector de adelante del teatro, pensadas para que los niños disfruten de propuestas participativas. Luego a las 18 hs., el escenario del Teatro de la Ciudad recibirá a las infancias para disfrutar de otra propuesta, así participan con la misma entrada de ambas funciones.

A lo largo de sus quince ediciones, "Mandarinas al Sol" logró construir un vínculo especial con el público correntino, registrando funciones con localidades colmadas y consolidándose como un espacio de referencia para el teatro destinado a las infancias en las vacaciones invernales. En ese camino, el festival continúa apostando al trabajo de elencos independientes y a la circulación de producciones provenientes de distintas regiones del país, promoviendo el intercambio artístico y la formación de nuevos públicos.



La programación comenzará el martes 21 de julio, a las 17, con "Las nuevas aventuras de Huesito y Juancito", propuesta de Los Títeres de El Asunto, de Corrientes, con Karen De Micheli. A las 18, será el turno de "Des-encontradas", de La Dudosa Compañía, proveniente de Traslasierra (Córdoba), un espectáculo de teatro clown protagonizado y dirigido por Rosalía Jiménez y Grisel Galli.

El miércoles 22, a las 17, el Profe Miguel, de Corrientes, presentará "Al son de la canción", una propuesta de juegos musicales para toda la familia. A las 18, llegará desde Mendoza Elenco Pataletas con "Universo Pataletas", una puesta que integra teatro, música en vivo, títeres, cuentos y juegos, interpretada por Rocío Rodríguez y Matías Lucero.



El jueves 23, el festival celebrará especialmente sus quince años. A las 17, el propio Teatro de la Ciudad ofrecerá "Jugamos con Mandarinas al Sol", una actividad especialmente pensada para compartir con el público el aniversario del encuentro. Luego, a las 18, el grupo entrerriano Montoto y Magoya presentará "Te juego un cuento", un espectáculo lúdico y teatral protagonizado por Leandro Bogado y Verónica Spahn.

La programación concluirá el viernes 24 con la presentación del Mago Pedro, de Corrientes, a las 17, mientras que el cierre, previsto para las 18, estará a cargo de la compañía cordobesa Lisa y Llana Títeres y Teatro, que pondrá en escena "Luisa y la noche", una delicada propuesta de teatro y títeres de mesa con actuación de Julieta Liwski y dirección de Pablo Cordón.

Con una programación federal, propuestas de calidad artística y actividades accesibles para toda la familia, la decimoquinta edición de "Mandarinas al Sol" reafirma el lugar que ocupa el Teatro de la Ciudad como espacio de promoción de las artes escénicas y de formación de públicos desde las primeras infancias.



Para permitir el acceso de quienes son partes y acompañan a la sala desde sus inicios, las entradas tienen un costo general de $5.000, para más información: @teatrodelaciudadctes.