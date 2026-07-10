La Feria Provincial del Libro recaudó más de $38 millones en sus primeras tres jornadas

En sus primeros tres días de apertura, la 16ª Feria Provincial del Libro registró la venta auditada de más de 2.300 libros, generando un movimiento macroeconómico que superó los 38 millones de pesos en transacciones directas dentro del predio.

La propuesta cultural, coordinada por el Gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura, revalidó de este modo su rol estratégico como dinamizador de las industrias creativas de la región.

El flujo de visitantes alcanzó un pico de asistencia masiva durante la jornada del jueves, aprovechando el feriado cívico que volcó a miles de familias, estudiantes y turistas a recorrer las instalaciones del reacondicionado Edificio Tecnológico de La Unidad.

Bajo el lema institucional "Historias para alentar", el complejo se transformó en un centro de intercambio directo entre lectores y sellos independientes, combinando el circuito de compras de textos con una grilla complementaria de conversatorios académicos, talleres infantiles de formación y espectáculos musicales gratuitos.

Descuentos y financiamiento: las promociones del Banco de Corrientes

La aceleración en el volumen de ventas registrado en los mostradores de las librerías y editoriales participantes responde, en gran medida, al paquete de incentivos financieros articulado por la banca pública provincial para morigerar el impacto de los costos en el presupuesto familiar.

Durante todo el transcurso de la muestra —con vigencia desde el pasado 7 de julio y hasta el cierre pautado para el sábado 18—, el Banco de Corrientes mantiene activa una bonificación especial dirigida de forma exclusiva a los usuarios que canalicen sus pagos mediante la plataforma digital MÁSBanco MODO.

Esta herramienta de billetera virtual otorga un 30% de cashback (reintegro automático) sobre el valor de la compra en los locales adheridos, con un tope de devolución establecido en los $20.000 por cuenta.

Los representantes del sector editorial apostados en los stands coincidieron en señalar que este beneficio operó como un factor determinante para motorizar las ventas de las primeras jornadas, permitiendo que los asistentes incrementen el volumen de ejemplares adquiridos en cada transacción.

Beneficios adicionales para los días lunes y miércoles

La estrategia de fomento al consumo diseñada por la entidad bancaria sumará nuevas capas de descuento durante el desarrollo de la próxima semana del receso escolar. Las autoridades comerciales confirmaron que los días lunes 13 y miércoles 15 de julio de 2026, los clientes de la institución financiera podrán acoplar un 20% de descuento adicional a la promoción general de MODO, sujeto a los topes de reintegro de la cartera.

Asimismo, durante esas dos jornadas específicas se habilitará la opción de financiamiento en tres cuotas sin interés sin costo financiero para el comprador, en el marco del programa permanente que la entidad sostiene para los rubros de librerías y jugueterías locales.

Con este esquema logístico y de financiamiento, la feria del libro busca mantener el ritmo de operaciones comerciales durante la segunda mitad de su despliegue en el antiguo predio penitenciario.

Cronograma del sábado