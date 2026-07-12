Feria del Libro: Monseñor Larregain rescató el legado franciscano y la identidad guaraní

El arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain, fue uno de los principales protagonistas de la jornada de este sábado en la 16.ª Feria Provincial del Libro, donde encabezó una conferencia ante un auditorio colmado y destacó el valor de la religiosidad popular correntina, la espiritualidad franciscana y el legado de la evangelización en la región.

Bajo el título "El Paraná, camino del Evangelio. La espiritualidad franciscana y la configuración de la religiosidad popular correntina", Larregain invitó al público a recorrer la historia de la evangelización en estas tierras y reflexionó sobre el encuentro entre la cultura guaraní y el carisma de San Francisco de Asís, un proceso que, aseguró, marcó profundamente la identidad religiosa y cultural de Corrientes.

Antes de su disertación, el arzobispo visitó el stand de la Legislatura de Corrientes, donde tomó contacto con el proyecto que impulsa la declaración de la tradicional peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí como Patrimonio de la Humanidad. En ese marco, destacó el profundo significado de esta manifestación de fe, al considerar que representa uno de los mayores símbolos de la identidad espiritual de los correntinos.

Durante su exposición, Larregain explicó cómo los franciscanos supieron comprender e incorporar elementos propios de la cosmovisión guaraní, como la búsqueda de la "tierra sin mal", vinculándola con la tradición cristiana del hombre peregrino. Además, resaltó la importancia de las peregrinaciones, la devoción a Nuestra Señora de Itatí, las fiestas patronales y el respeto por la creación como expresiones vivas de esa herencia.

Uno de los momentos centrales de la conferencia estuvo dedicado a la figura de Fray Luis de Bolaños, a quien definió como un protagonista fundamental de la evangelización en la región. Recordó que fue el creador de la primera gramática del idioma guaraní, permitiendo que los pueblos originarios pudieran expresar su fe en su propia lengua.

En ese sentido, el arzobispo sostuvo que la decisión de traducir el mensaje cristiano al guaraní significó reconocer el valor de la cultura local, al afirmar que "para hablar con Dios no había que cambiar de lengua ni de idioma".

La conferencia cerró con una invitación a valorar este legado de más de cuatro siglos como un patrimonio vivo que continúa presente en las expresiones de fe y en las tradiciones que forman parte de la identidad del pueblo correntino.