Bailarines del Parque del Conocimiento y Passion Ballet actúan en Corrientes

El Teatro Oficial Juan de Vera será el escenario este lunes de la presentación de la Suite del Ballet Don Quijote, una producción de ballet clásico basada en una selección de las escenas más icónicas de la obra original.

El espectáculo, apto para todo público, unirá en escena a los profesionales del Ballet del Parque del Conocimiento de Misiones junto a los talentos locales de la Escuela Passion Ballet.

Producción coreográfica y artistas en escena

La propuesta artística fue diseñada como un extracto dinámico y lleno de color de uno de los títulos más célebres del repertorio clásico mundial.

La gala busca acercar la disciplina de la danza a las familias correntinas mediante un despliegue técnico coordinado.

El cuerpo de baile de la velada estará integrado por:

Artistas invitados: participarán bailarines profesionales pertenecientes al Ballet del Parque del Conocimiento .

Talento local: se sumarán a las tablas los integrantes estables de la Escuela Passion Ballet.

Canales de venta de entradas y datos útiles

La boletería externa y los coordinadores del evento habilitaron los canales de contacto directo para la reserva de las ubicaciones en las distintas plateas y palcos del teatro: