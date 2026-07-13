Corrientes: más de 46 mil personas ya pasaron por la Feria Provincial del Libro

La Feria Provincial del Libro continúa consolidándose como uno de los principales atractivos culturales de las vacaciones de invierno en Corrientes. En sus primeros cinco días, el evento ya recibió a más de 46 mil visitantes, mientras que solo durante la jornada del domingo ingresaron cerca de 20 mil personas, marcando un nuevo récord de convocatoria.

El éxito de la propuesta también se reflejó en el movimiento editorial: desde el inicio de la feria ya se comercializaron más de 1.000 libros, acompañando una programación que incluye presentaciones de obras, charlas, exposiciones, demostraciones y actividades para toda la familia en el Edificio Tecnológico de La Unidad.

Impulsada por el Gobierno de Corrientes, la feria continúa convocando a familias, estudiantes, turistas y lectores de todas las edades, consolidándose como una de las actividades más elegidas del receso invernal.

Balance positivo de libreros y referentes culturales

Quienes forman parte de la feria coincidieron en destacar la gran respuesta del público y el impacto positivo del evento.

Brenda, de la librería Veo Veo, sostuvo que este tipo de propuestas "atraen a personas de todas las edades y a distintos tipos de lectores" y aseguró que el balance es "muy positivo tanto en las ventas como en la participación del público".

Por su parte, el historiador Fernando Quevedo, invitado por el Instituto de Cultura, calificó a la feria como "un gran éxito" y remarcó que, además de la masiva concurrencia, lo que más lo sorprendió fue "el respeto, el orden y la valoración que demuestra el público hacia esta propuesta cultural".

En tanto, Miguel Insaurralde, de la editorial Nuevo Mundo, destacó el crecimiento de visitantes con el inicio de las vacaciones de invierno y afirmó que el movimiento comercial mantiene un balance favorable. "Hay días con mayor actividad que otros, pero en general las ventas son muy buenas y la gran concurrencia termina equilibrando los resultados", señaló.

Los visitantes destacaron el crecimiento de la feria

Quienes recorrieron la muestra también resaltaron la organización y las mejoras respecto de ediciones anteriores.

Karla aseguró que esta edición "superó ampliamente" a la anterior gracias al nuevo espacio. "Es mucho más grande, hay más lugar para recorrer y los stands están muy bien organizados", comentó.

César, por su parte, destacó la diversidad de la oferta editorial. "Es una feria hermosa, con mucha gente y una gran variedad de libros. Se nota que a la gente le gusta leer", expresó.

Finalmente, Natalia afirmó que quedó sorprendida por la convocatoria. "No es la primera vez que vengo, pero esta edición realmente explotó de público. Hay muchas propuestas diferentes y muy lindas para recorrer", dijo, invitando a las familias y turistas a aprovechar las actividades durante las vacaciones de invierno.