El Teatro Vera suma horarios especiales para sus recorridos en vacaciones de invierno

El Teatro Oficial Juan de Vera anunció la ampliación de sus horarios para las tradicionales visitas guiadas especiales durante todo el receso invernal.

La propuesta cultural, diseñada para todo público, invita a correntinos y turistas a descubrir la riqueza histórica, arquitectónica y técnica de uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la provincia.

Desde la dirección informaron que los recorridos requerirán de una inscripción digital obligatoria y contarán con esquemas diferenciados por la mañana y la tarde durante las próximas dos semanas de julio.

Cronograma de recorridos para el receso de julio

La administración del teatro estructuró el itinerario de recorridos de manera coordinada para facilitar el acceso de las familias y las delegaciones turísticas bajo el siguiente esquema oficial:

Semana del 13 al 17 de julio: los recorridos estables se realizarán todos los días a las 11 . Asimismo, los días martes y jueves se sumará un turno vespertino a las 17 .

Semana del 20 al 24 de julio: el cronograma mutará a la banda horaria de la tarde, concretándose las visitas todos los días a las 17.

Valores, modalidades de pago y canales de reserva

El circuito patrimonial abarca el ingreso a las diferentes plantas, salas técnicas y palcos del emblemático edificio, estableciéndose los siguientes parámetros logísticos para los asistentes: