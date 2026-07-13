La Feria del Libro transmitirá en pantalla gigante la semifinal de la Selección Argentina

El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, confirmó que se instalará que este miércoles instalará una pantalla gigante en el escenario Cacho González Vedoya de la 16ª Feria Provincial del Libro, ubicada en el predio de La Unidad, para transmitir en directo el trascendental partido de semifinales de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

La iniciativa guarda estricta consonancia con el lema conceptual elegido para esta edición, "Historias para alentar", transformando temporalmente el paseo comercial en un punto de encuentro comunitario y gratuito para familias, lectores y turistas.

Frente a este esquema, la organización dispuso un horario especial para la actividad de los expositores: los stands de las diferentes librerías y firmas editoriales abrirán sus puertas al público de 14:00 a 16:00, suspenderán la atención comercial durante el desarrollo del juego, y retomarán la actividad formal a partir de las 19:00.

La grilla académica de los auditorios, que incluye ponencias, talleres y presentaciones de textos, se acoplará a ese mismo bloque horario vespertino.

Récord comercial y fuerte dinamización de la economía cultural

El anuncio de la transmisión coincide con un escenario de marcado optimismo para el sector de las industrias creativas locales. Los balances de auditoría correspondientes al primer tramo de la muestra —comprendido entre el martes de la inauguración y el domingo último— revelaron que el volumen de facturación global en los mostradores ya superó los 90 millones de pesos, traccionado por la comercialización de casi 6.000 libros en las distintas plataformas de exposición.

El flujo de asistencia consolidó a la feria como uno de los principales polos de atracción del receso invernal, registrando el paso de más de 46 mil personas por las naves del antiguo complejo penitenciario de la avenida Don Bosco.

Para los libreros y representantes de los sellos independientes apostados en el Edificio Tecnológico, el rendimiento de las primeras seis jornadas constituye un indicador altamente positivo en materia de consumo cultural. Desde las áreas técnicas de la provincia señalaron que estas métricas de convocatoria masiva ratifican el valor de la feria no solo como un espacio tradicional de promoción del hábito de la lectura, sino como una herramienta activa para el fortalecimiento de la estructura editorial de Corrientes y la dinamización general de la economía de la región.