El impacto de la emotividad en la industria cultural, ponencia clave en el Congreso de Artes

“Turismo, Gestión Cultural y Emotividad en tiempos distópicos”, se titula la ponencia de Francisco “Pancho” Machiaro, con la cual la carga emotiva y emocional de las personas, estará en el centro del debate a la hora de analizar la actualidad de la gestión cultural y su impacto en el turismo.

El docente, investigador y ex secretario de Cultura de la Provincia de Córdoba, adelantó que su exposición tratará de analizar “una lectura del momento de la gestión cultural, su vinculo con el arte, con los museos y el papel que juega en ese campo el turismo como industria de mucha potencia, de triple impacto, interpretado e hilvanado por el papel que juegan hoy las emociones”.

La ponencia, que será el 22 de julio en el marco de la Bienal, tiene como cimiento académico editorial la última publicación de Marchiaro: “El Rapto del Psqiue, Emotividad, Gestión Cultural y Turismo” (editorial RGC, de la Universidad de Tres de Febrero).

“Es fruto de una investigación que se realizó en el marco de la maestría En Gestión del Turismo Patrimonial, de la Cátedra Unesco. El objetivo: la realidad es que hay algo que nos moviliza a enfrentar esta distopia que nos toca vivir por la situación económica, social, por el camino que ha tomado la política económica mundial, y analizar cuáles son los impulsos que hacen que las personas escojan un museo, una exposición, una Bienal como la de Chaco, y hasta porqué no un destino turístico”, explicó Machiaro.

El ahora Director del Museo Evita Palacio Ferreyra de Córdoba, también adelantó que “vamos a charlar sobre el papel del Patrimonio, los procesos de patrimonialización, las tensiones que hay en esos sectores, serán los tópicos que desde esta mirada vamos a tratar de una manera desacartonada y no tan academicista”.

Marchiaro, hoy dirige el Instituto de Cultura Contemporánea (con el cual la FADyCC esta año firmo convenio de cooperación), es docente de la Universidad Provincial de Córdoba, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, fue Director General de Turismo de Córdoba y durante ocho años, secretario de Cultura de esa provincia.

Según narra sobre su carrera, “esas experiencias, no han sido más que administrar emociones, emotividades y pulsiones de las personas por acercase a los proyectos culturales impactando a la industria del turismo”.