La Sala de Teatro Flotante presenta la tercera edición del Festival Flotante para las Infancias, que se realizará los días sábado 25 y domingo 26 de julio en la ciudad de Corrientes.

El festival tiene como objetivo acercar a niños, niñas y familias a experiencias artísticas de calidad, generando espacios de encuentro, juego, imaginación, disfrute y reflexión a través del teatro y las artes escénicas.

En esta tercera edición, el festival reunirá diferentes espectáculos y propuestas artísticas dirigidas a las infancias y al público familiar, ofreciendo una programación que recorre el humor, la fantasía, la aventura, la identidad, la amistad y el juego como herramientas fundamentales para el crecimiento y la construcción de comunidad.

Uno de los ejes centrales de esta edición será la participación del Taller Infantil de Teatro y Arte “Bienvenidos a Bordo”, coordinado por Rocío Gurás. A través de este espacio de formación, niños y niñas transitan experiencias de creación escénica que promueven la expresión, la confianza, el trabajo grupal y el desarrollo de la imaginación.

Como parte de este proceso, los y las participantes del taller subirán al escenario para compartir con el público las producciones desarrolladas durante el año, convirtiéndose en protagonistas de una experiencia artística que celebra la creatividad, el aprendizaje y el encuentro.

Además de las producciones del Taller Infantil de Teatro y Arte Bienvenidos a Bordo, el festival contará con la participación de elencos y artistas invitados que acercarán propuestas pensadas especialmente para las infancias y el público familiar. La programación reunirá historias clásicas reversionadas, espectáculos de humor, aventuras teatrales, relatos cargados de imaginación y propuestas que invitan a jugar, reflexionar y compartir en familia, ofreciendo una cartelera diversa para todas las edades.

Durante dos jornadas, la Sala de Teatro Flotante se transformará en un espacio donde el teatro, el juego, la imaginación y las historias serán protagonistas, invitando a niños, niñas y familias a compartir una verdadera fiesta del arte.

UN TALLER PARA JUGAR, IMAGINAR Y CREAR



Como parte de las actividades del festival, el sábado 25 de julio, de 10:00 a 11:30 horas, se realizará un Taller de Teatro Infantil, destinado a niñas y niños de 4 a 6 años, a cargo de la profesora Ludmila Ferrigno.



A través del juego, la imaginación y el teatro, las niñas y los niños crearán historias, personajes y escenas para compartir, en una experiencia de acercamiento al arte, la creatividad y la expresión.



Informes e inscripciones al taller: 3794 780695.

PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL



La programación del festival estará conformada por siete espectáculos distribuidos durante las dos jornadas.

Sábado 25 de julio, desde las 17 horas



Recuerdo de Infancia



Adaptación: Ludmila Ferrigno



¡Ayy, qué bosqueee!



¿¡Alto ahí... otra vez!?



¿Quién viene?



Internacionalísimas



Dramaturgia: Rocío Gurás

Domingo 26 de julio, desde las 17 horas



Cuentos de Gabotino



Dramaturgia: Gabriel Faversani



Mágica Cenicienta



Adaptación: Hernán Sfiligoy

A través de estas propuestas, el festival invita a disfrutar de historias que emocionan, divierten y despiertan la imaginación, fortaleciendo el vínculo entre las infancias, las familias y el arte.

ENTRADAS



Las entradas generales tendrán un valor de $5.000 por jornada, con el objetivo de que todas las familias puedan acceder y disfrutar de esta experiencia cultural.



Con una misma entrada, el público podrá disfrutar de todos los espectáculos programados para el día elegido.



Sala de Teatro Flotante – Corrientes



Informes y consultas: 3794-597895

Una hermosa propuesta para cerrar las vacaciones de invierno disfrutando del arte junto a las infancias.



¡Los esperamos en la tercera edición del Festival Flotante para las Infancias!