El Teatro Vera recibe la obra infantil gratuita "El barrio de Pedrito"

El Teatro Oficial Juan de Vera será el escenario de la presentación de “El barrio de Pedrito”, una propuesta de títeres apta para todo público del grupo El Asunto.

El espectáculo, que se desarrollará con entrada libre y gratuita en el foyer del coliseo correntino el próximo lunes 20 de julio a las 16, aborda la convivencia y el cuidado de la naturaleza a través de una aventura lúdica.

La obra cuenta con la dirección de la profesora y titiritera Karen De Micheli y se enmarca en la celebración por los 25 años de trayectoria del elenco.

Una aventura de títeres con mensaje ecológico

La propuesta artística de "El barrio de Pedrito" está diseñada para captar la atención de niños y familias durante el receso invernal, utilizando el títere como una herramienta de mediación pedagógica y entretenimiento.

El conflicto central de la obra introduce conceptos clave de civismo y cuidado de los ecosistemas locales.

Los ejes de la puesta en escena contemplan:

Personajes principales: la historia sigue las andanzas de Pedrito, un niño aventurero, y su amiga pez, Purita, quienes junto a Huesito y Juancito introducen al público en su particular universo.

El conflicto: los protagonistas deberán enfrentar a Ñaqui, quien no respeta la convivencia ni el entorno natural, poniendo en riesgo el equilibrio del barrio.

Temáticas actuales: promueve el debate familiar sobre la ecología, la preservación de la naturaleza y el impacto de la contaminación ambiental en las comunidades.

El Asunto: 25 años de trayectoria y reconocimiento profesional

La función especial celebra el recorrido de la compañía de títeres El Asunto, que transita un cuarto de siglo de labor ininterrumpida en la provincia y la región, sumando distinciones en festivales y ciclos de televisión.

La trayectoria del grupo y su dirección se destaca por: