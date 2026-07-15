Corrientes: la Feria Provincial del Libro entra en su recta final con una destacada agenda

La 16ª Feria Provincial del Libro de Corrientes transita sus últimas jornadas con una programación que reunirá a destacados escritores nacionales y correntinos, entre ellos Selva Almada, Federico Andahazi y José Gabriel Ceballos, además de espectáculos, presentaciones de libros y propuestas recreativas para todas las edades.

La muestra permanecerá abierta hasta el sábado 18 de julio, de 14.30 a 21.30, en el Edificio Tecnológico de La Unidad.

La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, invitó a quienes aún no recorrieron la muestra a sumarse durante los últimos días.

"La Feria Provincial del Libro recibe todos los días a miles de correntinos y turistas que la eligieron como uno de los principales atractivos de estas vacaciones de invierno. Invitamos a quienes todavía no la visitaron y también a quienes quieran volver, porque aún quedan jornadas con una programación de gran calidad y propuestas para todas las edades", destacó.

Grandes autores en la recta final

Entre las actividades más esperadas se encuentra la presencia del empresario Ricky Sarkany, quien el jueves 16 de julio, a las 19, presentará su libro "Memorias de un zapatero" en el escenario Cacho González Vedoya. Ese mismo día también se realizará un homenaje a David Martínez, Francisco Madariaga y Jorge Sánchez Aguilar, a cargo del escritor Rodrigo Galarza.

El viernes 17, el protagonismo será para el chamamé con la presentación del libro "Transparencia del alma. Versos del caminante", del histórico integrante de Los de Imaguaré, Julio Cáceres. Más tarde, Selva Almada y José Gabriel Ceballos compartirán la charla "Narrativa del Litoral", donde abordarán la producción literaria de la región. En esa oportunidad, Ceballos recibirá el Diploma de Honor del Senado de la Nación, entregado por el senador Eduardo Vischi.

La jornada continuará con la presentación de la novela "Una casa sola", la más reciente obra de Selva Almada, y finalizará con la presentación del libro "Los caminos del Santo Cambá: vigencia del culto a San Baltazar en Corrientes", de Cacho Núñez y Karen Gómez Curimá.

Federico Andahazi y el cierre de la feria

El sábado 18 de julio, la feria tendrá uno de sus momentos más esperados con la visita del escritor Federico Andahazi, quien dialogará con la periodista Gabriela Bissaro sobre su novela "El prisionero del yerbatal", inspirada en la vida del naturalista francés Aimé Bonpland y su vínculo con la yerba mate.

Ese mismo día, José Gabriel Ceballos presentará "La obstinada sombra del Furia Vargas", cuarta y última novela de su Tetralogía de las fronteras, mientras que el cierre de la 16ª Feria Provincial del Libro estará dedicado a la poesía con la mesa "La persistencia de las pequeñas cosas. Poética de lo cotidiano", integrada por las escritoras Estefanía Ceballos, Mariana Coronel, Mariana Rinessi y Constanza Pérez Ruiz.

Además de la programación literaria, durante las últimas jornadas habrá teatro, cine, títeres, música en vivo y actividades recreativas, consolidando a la Feria Provincial del Libro de Corrientes como uno de los grandes eventos culturales del invierno en la provincia.