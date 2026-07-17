Ricky Sarkany presentó su libro en Corrientes y recordó su alianza con Lionel Messi

En el marco de las actividades de la 16° Feria Provincial del Libro, el prestigioso diseñador y empresario de la moda Ricky Sarkany concretó su presentación en la capital litoraleña para dar a conocer los detalles de su reciente obra literaria autobiográfica titulada “Memorias de un zapatero”.

El encuentro sirvió como plataforma para repasar una trayectoria marcada por la reconversión comercial y el arraigo de los valores familiares.

La disertación pública estuvo moderada de manera directa por la presidente del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, quien ofició de anfitriona y dio la bienvenida al industrial.

Durante el intercambio de vivencias, la funcionaria provincial ponderó el perfil del disertante y destacó el valor del testimonio compartido ante el auditorio, vinculando el optimismo característico del empresario como una herencia directa del legado de sus padres, quienes lograron sobrevivir al Holocausto y rehacer su vida desde cero en la Argentina, una impronta que resultó determinante para estructurar la fisonomía del grupo empresarial.

La insólita anécdota del mensaje de Lionel Messi

Con la impronta descontracturada y cercana que define sus apariciones públicas, Sarkany abordó los diferentes hitos comerciales de su firma y cautivó a los asistentes al rememorar los pormenores de un capítulo clave de su libro denominado Me llamó Dios.

En ese apartado, el zapatero detalla el inesperado origen de su alianza estratégica con el astro futbolístico Lionel Messi, la cual se inició mediante un mensaje de texto que el diseñador confundió inicialmente con una broma pesada de mal gusto.

El contacto, promovido originalmente por el entorno del capitán de la Selección Argentina, proponía la apertura de una exclusiva boutique de calzados en la ciudad de Barcelona.

Tras superar la incredulidad inicial, las negociaciones avanzaron con fluidez y derivaron en una exitosa sociedad comercial que facilitó el desembarco formal y el posicionamiento de la marca argentina en el competitivo mercado de la moda de Europa Occidental, un hito corporativo por el cual el empresario se mostró profundamente agradecido.

Coyuntura económica y la búsqueda de la felicidad

En los tramos finales de su alocución, el referente del diseño textil ensayó un análisis reflexivo respecto al escenario macroeconómico actual que atraviesa el país, contrastándolo con las vivencias extremas de sus progenitores. Sarkany minimizó las turbulencias de la economía local al definir la situación de la fecha como una simple coyuntura del mercado interno, remarcando que las verdaderas crisis humanitarias y estructurales fueron aquellas que debieron soportar las generaciones previas que arribaron al territorio nacional sin recursos económicos ni manejo del idioma.

El empresario instó al público local a desmitificar los conceptos tradicionales de éxito o fracaso material y a orientar los esfuerzos diarios hacia la consecución de la felicidad personal.

Con un mensaje de fuerte impronta inspiracional, concluyó que la clave del desarrollo radica en mantener activos los sueños, ser agradecidos con el entorno y no claudicar ante los escollos del camino productivo, sellando su intervención con una fuerte arenga al asegurar que lo mejor siempre está por venir dentro del entramado social y cultural de la nación.