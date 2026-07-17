Julio Cáceres de Los de Imaguaré presentó su libro Transparencia del alma en Corrientes

En el marco de la anteúltima jornada de la 16° Feria Provincial del Libro, el reconocido músico, compositor y poeta Julio Cáceres concretó la presentación oficial de su nueva producción literaria titulada “Transparencia del alma. Versos del Caminante”.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Edificio Tecnológico de La Unidad, convocando a una importante cantidad de seguidores de toda la región.

El encuentro se centró en el auditorio bautizado para la ocasión como "Cuna de Poetas", un espacio que sirvió de escenario ideal para realizar una pormenorizada reseña de la obra y trazar un recorrido emotivo por diferentes aspectos de la biografía personal y la dilatada carrera artística del disertante.

Durante el intercambio con el público, el líder del conjunto chamamecero explicó que el volumen no se ajusta a una estructura rígida ni académica, sino que responde directamente al fluir natural de los recuerdos del pago y las emociones cotidianas acumuladas a lo largo de su camino.

Los sonetos de la infancia en Mantilla y el sello Moglia Ediciones

La nueva publicación, que fue editada bajo el sello de la casa correntina Moglia Ediciones, se compone de una cuidada selección de sonetos profundamente vinculados con la memoria colectiva, la profesión de la fe y los elementos constitutivos de la idiosincrasia del habitante del Litoral.

En sus páginas impresas, las composiciones poéticas evocan con nostalgia la infancia del autor en la localidad de Mantilla, la fisonomía de los ríos interiores, la presencia de los árboles autóctonos, los afectos familiares y las amistades de juventud, entrelazando de manera constante los paisajes geográficos con la espiritualidad.

Esta obra poética viene a dar una continuidad estética y conceptual al camino editorial que el artista inició formalmente en la temporada 2021 con el lanzamiento de su libro anterior denominado Del silencio y los caminos. Los organizadores de la feria destacaron que la propuesta lírica del vocalista logra convertir la experiencia empírica de una vida consagrada al arte en versos de alta sensibilidad.

El prólogo del texto estuvo a cargo del escritor Roberto Alonso Romani, quien definió el material como un testimonio vivo de la tierra y elogió la capacidad del autor para transformar la cotidiano en trascendencia.

El chamamé como horizonte y la emoción del público

Como era de esperarse, el género musical por excelencia de la provincia atraviesa el espíritu de todo el volumen. Para Cáceres, el chamamé excede los límites de una simple categoría musical o de un ritmo bailable, presentándose en los textos como un verdadero horizonte existencial y una matriz filosófica para interpretar la realidad.

El creador sintetizó esa filosofía al manifestar ante los presentes que, frente a las dificultades, la premisa de su generación siempre consistió en avanzar con firmeza utilizando a la música nativa como una brújula permanente.

La irrupción del referente folclórico en el predio ferial despertó un notable entusiasmo entre los asistentes locales y delegaciones de provincias vecinas, quienes valoraron la posibilidad de mantener un diálogo directo y de cercanía con una de las máximas eminencias de la música tradicional.

La presentación de la obra de la voz emblemática de Los de Imaguaré culminó con muestras de profunda emotividad por parte del auditorio, consolidando al libro como una de las piezas fundamentales de la producción cultural contemporánea de la provincia.