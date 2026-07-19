Feria del Libro: Andahazi cerró la edición 16 con auditorio lleno

El escritor Federico Andahazi protagonizó la última jornada de la 16° Feria Provincial del Libro de Corrientes ante un auditorio "Cuna de Poetas" completamente colmado. El autor presentó su más reciente novela, "El prisionero del Yerbatal", una obra inspirada en el científico Amado Bonpland que ya se ubica entre las más vendidas del país.

Durante el encuentro, Andahazi se mostró sorprendido por el notable desarrollo e infraestructura de la capital correntina, calificó a la provincia como "la Meca de la historia" y coronó la jornada con una masiva firma de ejemplares.

Una novela con ADN correntino y éxito de ventas

La presentación de la novela generó una enorme expectativa entre los lectores locales debido a la temática central del libro, el cual rescata una figura histórica fundamental para la identidad y la producción de la región.

Los ejes principales de la presentación literaria destacaron:

Vínculo local: el protagonista es el científico francés Amado Bonpland, quien sistematizó el cultivo de la yerba mate y eligió pasar sus últimos días en la provincia de Corrientes.

Fenómeno editorial: quedó entre los cinco títulos de ficción más vendidos de la Argentina y agostó todo su stock disponible para la feria antes de la charla.

Origen de la obra: el autor reveló que el personaje de Bonpland surgió de forma inesperada mientras realizaba las investigaciones históricas para su novela anterior, "Mares de Furia".

Elogios al desarrollo de la Capital y calidez del público

Andahazi, quien no visitaba Corrientes desde la edición de la feria del año 2018, aprovechó el espacio para compartir sus impresiones sobre el presente de la provincia y elogiar el nivel organizativo del evento cultural.

El autor transmitió su sorpresa por el crecimiento y el notable desarrollo urbano de la capital correntina y las óptimas condiciones del nuevo predio de la Feria del Libro.

Además, definió a la provincia de manera categórica como "la Meca de la historia", en un fuerte reconocimiento a su patrimonio cultural.

Al cierre del evento, que concluyó con una extensa sesión de firmas de libros, el escritor calificó al público correntino como uno de los más cálidos y receptivos de todo el país.