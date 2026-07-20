La Feria Provincial del Libro cerró una edición histórica con ventas millonarias

Organizada de forma directa por el Gobierno provincial a través del Instituto de Cultura, la 16ª Feria Provincial del Libro clausuró sus actividades el pasado sábado consolidándose como una plataforma estratégica para el desarrollo productivo de la región.

Durante doce jornadas consecutivas, una multitud que superó los 140.000 visitantes recorrió las modernas instalaciones del recuperado predio del Edificio Tecnológico de La Unidad.

La edición de la fecha, que se estructuró bajo el lema conceptual de Historias para alentar, albergó un abanico superior a las 200 actividades académicas y recreativas, distribuidas entre talleres interactivos, conferencias de divulgación y espectáculos artísticos.

El núcleo del mercado editorial estuvo conformado por más de 30 librerías y firmas editoras locales, cuyos espacios de exposición mantuvieron un flujo constante de compradores. A estas propuestas se acoplaron las actividades fijas del Ministerio de Educación provincial y el espacio recreativo de la Scaloneta Literaria, orientados a la captación de nuevos lectores infantiles y juveniles.

Récord de comercialización en la economía cultural

El impacto financiero del evento operó como un verdadero motor de reactivación para el sector privado vinculado al libro en la provincia de Corrientes. De acuerdo con los datos estadísticos preliminares aportados por las áreas contables del sector, durante los días que duró la muestra se comercializaron más de 10.500 ejemplares de diversos géneros literarios.

Esta dinámica comercial arrojó una facturación final superior a los 170 millones de pesos en transacciones directas dentro del sector editorial participante.

El saldo positivo de la feria se potenció con la performance comercial del paseo de artesanos y microemprendedores alimenticios que funcionó en los sectores externos del predio ferial de La Unidad.

Este sector de la economía social registró ingresos netos por más de 40 millones de pesos, ratificando la capacidad que posee el evento cultural para derramar recursos económicos genuinos hacia los pequeños productores autónomos y los prestadores de servicios de la zona, diversificando la matriz de ingresos de las industrias culturales.

Escritores de renombre y el impacto del Fan Fest municipal

La grilla de autores combinó la presencia de plumas correntinas con figuras consagradas del campo intelectual hispanoamericano. Entre los literatos destacados de las jornadas figuraron Selva Almada, Federico Andahazi, Ana María Shua, Ángeles Mastretta, José Gabriel Ceballos y la dupla integrada por Silvia e Inés Hopenhayn.

Asimismo, la presencia de la titular de la cartera de cultura provincial y de empresarios como Ricky Sarkany aportó diversidad al debate sobre gestión. La oferta de contenidos incluyó homenajes a los pioneros del chamamé, la poesía regional y el ciclo audiovisual Cine Naé.

Uno de los hitos de mayor convocatoria de toda la programación fue el Fan Fest oficial, dispositivo que permitió a miles de familias seguir en pantallas gigantes la transmisión de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial.

La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, manifestó su satisfacción por los resultados y remarcó que las cifras demuestran que la inversión pública en cultura dinamiza la economía.

La funcionaria ponderó el esfuerzo logístico conjunto entre las librerías, los artistas y los equipos del Gobierno de Corrientes para sostener un estándar de excelencia que posiciona a la capital provincial como el faro cultural indiscutido del Nordeste.