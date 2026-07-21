Proyectarán la película "El príncipe de Nanawa" en el Macc: cómo comprar las entradas

El Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC) anunció la proyección de la multipremiada película "El príncipe de Nanawa", dirigida por la realizadora correntina Clarisa Navas. La función se realizará el viernes 25 de julio, a las 19, en el auditorio ubicado en el cuarto piso del museo.

La propuesta, organizada por el Instituto de Cultura de Corrientes, forma parte de las acciones destinadas a promover y difundir la producción audiovisual contemporánea, acercando al público local una obra que obtuvo un amplio reconocimiento en festivales nacionales e internacionales.

Cómo comprar las entradas

Las entradas tienen un valor de 6.000 pesos y pueden adquirirse de manera anticipada enviando un correo electrónico a audiovisualescorrientes@gmail.com.

De qué trata "El príncipe de Nanawa"

La película narra la historia de Ángel, un niño de la ciudad paraguaya de Nanawa, ubicada sobre la frontera con Argentina. El documental acompaña durante una década el crecimiento del protagonista, desde su niñez hasta la adolescencia, retratando su vida en un contexto marcado por el trabajo infantil, la pobreza y las dificultades cotidianas.

Se trata de una coproducción entre Argentina, Paraguay, Colombia y Alemania, construida a partir de registros filmados por el propio Ángel y por el equipo de la directora, conformando un relato íntimo sobre el paso del tiempo, la resiliencia y los vínculos humanos.

Una película premiada a nivel internacional

"El príncipe de Nanawa" tuvo su estreno mundial en el festival Visions du Réel 2025, donde obtuvo el premio a Mejor Película de la Competencia Internacional, reconocimiento que la convirtió en elegible para los Premios Oscar en la categoría de Mejor Documental.

Además, recibió el Premio Coral al Mejor Documental Internacional en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y participó en prestigiosos festivales como IDFA, Viennale, FilmFest Hamburg, Documenta Madrid, Festival de Lima y Festival de Cine de Cartagena, entre otros.

En Argentina también obtuvo importantes distinciones, entre ellas el premio a Mejor Película en los festivales de Oberá y General Pico, además del Premio del Público en FICER, consolidándose como una de las producciones documentales más destacadas del último tiempo.