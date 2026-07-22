Mandarinas al Sol sigue convocando generaciones de espectadores

Con una sala completamente colmada y un público que acompañó con entusiasmo cada una de las propuestas, el 15.º Festival de Teatro y Títeres Infantil "Mandarinas al Sol" comenzó su programación con un éxito que volvió a poner de manifiesto el lugar que este encuentro ocupa dentro del calendario cultural de Corrientes.

La primera jornada reunió a niños y familias que eligieron el Teatro de la Ciudad – Pasaje Villanueva 1470 - para disfrutar de propuestas y ratificar el vínculo construido durante quince años ininterrumpidos entre el festival y la comunidad correntina.

La apertura estuvo a cargo de "Las nuevas aventuras de Huesito y Juancito", de Los Títeres de El Asunto (Corrientes), con la interpretación de Karen De Micheli, una propuesta que despertó la participación permanente del público infantil. Posteriormente, la compañía cordobesa La Dudosa Compañía presentó "Des-encontradas", un espectáculo de teatro clown, con gran destreza física, protagonizado y dirigido por Rosalía Jiménez y Grisel Galli, que cosechó cálidos aplausos y confirmó el interés del público por las producciones provenientes de distintos puntos del país.

El comienzo de esta decimoquinta edición refleja la consolidación de un proyecto cultural que trascendió el formato de un festival para convertirse en una verdadera política de formación de públicos. A lo largo de una década y media, Mandarinas al Sol sostuvo una programación de calidad, promovió la circulación de compañías independientes de diversas provincias y acercó a miles de niños y niñas a su primera experiencia teatral, fortaleciendo el derecho de las infancias al acceso a los bienes culturales.

La excelente respuesta del público en esta jornada inaugural vuelve a demostrar que existe una comunidad que acompaña, valora y hace propio este espacio, convirtiéndolo en uno de los encuentros dedicados a las infancias más importantes de la provincia.

La programación continuará este miércoles 22 de julio desde las 17 horas, con la propuesta participativa "Al son de la canción", a cargo del Profe Miguel (Corrientes). Luego, a las 18 horas, llegará desde Mendoza el Elenco Pataletas con "Universo Pataletas", un espectáculo que combina teatro, música en vivo, títeres, cuentos y juegos, pensado para compartir en familia.

Las actividades continuarán hasta el viernes 24 de julio, manteniendo el formato que caracteriza al festival: una propuesta artística al aire libre desde las 17 y una función central a las 18, permitiendo disfrutar de ambas actividades con una misma entrada.

Con una convocatoria que volvió a superar las expectativas desde el primer día, Mandarinas al Sol reafirma el compromiso del Teatro de la Ciudad con la producción cultural independiente, la circulación de espectáculos de excelencia y la construcción de nuevas generaciones de espectadores, consolidando una historia que, quince años después, continúa escribiéndose con salas llenas y el acompañamiento permanente del público correntino.

Para permitir el acceso de quienes son partes y acompañan a la sala desde sus inicios, las entradas tienen un costo general de $5.000, para más información: @teatrodelaciudadctes.